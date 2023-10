Mirante: “Stasera ho capito la forza del Milan. La qualità dei compagni mi impone di lavorare bene”

Mirante rammaricato per la sconfitta, però vede un Milan forte e che gli dà fiducia per il resto della stagione.

Mike Maignan squalificato, Marco Sportiello infortunato: in Milan-Juventus è toccato ad Antonio Mirante giocare titolare. Tra l’altro, il 40enne di Castellammare di Stabia è un ex bianconero. Buona prestazione la sua, sul gol di Manuel Locatelli è totalmente incolpevole.

Mirante ha analizzato così la sconfitta ai microfoni di DAZN: “Abbiamo iniziato la partita benissimo, eravamo in controllo e avevamo una supremazia di possesso palla. Arrivavamo bene nella trequarti avversaria, dove abbiamo grandi individualità. Ce la vogliamo giocare così. A volte accettiamo la parità dietro con dei giocatori che ce lo consentono, Malick e Fik sono difensori veloci e leggono bene le situazioni. Ogni tanto c”è pure la bravura degli avversari. Non credo ci sia stato un eccesso di confidenza o sfrontatezza. È il nostro modo di giocare, lo accettiamo anche perché ci porta grandi vantaggi“.

L’ex Juventus ha spiegato come ha vissuto il fatto di dover giocare dal primo minuto il big match di San Siro: “Caratterialmente sono abbastanza tranquillo. So di dover lavorare bene, la qualità dei compagni me lo impone. Ho lavorato bene in settimana. Ovviamente un po’ di emozione c’è, ma quando entri in campo guardi solo il pallone. Il resto attorno è bello prima e dopo, se vinci…”

Infine Mirante ha parlato del potenziale del Milan, che vede molto alto: “Da fuori ho sempre avuto l’impressione di una squadra con grande energia e grande voglia, con grande attitudine tattica e tecnica. Stasera anche in dieci ho capito la vera forza di questa squadra. Mi fa ben sperare per il prosieguo, anche perché ora abbiamo altre due partite importanti. Questo atteggiamento e questa voglia possono fare la differenza“. Vedremo.