Squalifica Tonali, il giorno della verità: cosa può succedere oggi

Le ultime su Sandro Tonali. La squalifica è ormai in arrivo: oggi giornata importante per il futuro del centrocampista del Newcastle

Sabato pomeriggio Sandro Tonali è sceso in campo per quella che sarà con ogni probabilità la sua ultima partita del 2023. Il centrocampista, entrato al 69′ di Newcastle-Crystal Palace, al posto di Guimaraes, è stato incitato e coccolato dal St.James’Park, che ha deciso di stare vicino al suo giocatore in un momento così complicato.

Il sostegno del suo pubblico non era così scontato e Tonali potrà così vivere i prossimi mesi, con maggiore serenità. Saranno chiaramente mesi complicati e lunghi. La squalifica potrebbe essere di almeno un anno, anche se la speranza – come riporta La Gazzetta dello Sport – è che sia di una decina di mesi. Sarebbe questo l’obiettivo da parte dei legali del centrocampista.

Oggi per Tonali è davvero un giorno importante: i suoi avvocati, infatti, sono attesi a Roma per discutere delle modalità e chiaramente anche dei contenuti del patteggiamento pre-deferimento. Un patteggiamento, con queste tempistiche, che permetterà al giocatore di ottenere, automaticamente, una riduzione fino alla metà della squalifica.

Tonali, pena afflittiva in tempi brevi

C’è davvero voglia di fare in fretta e di chiudere la pratica Tonali, anche per evitare imbarazzi alla Uefa: mercoledì, infatti, il Newcastle è chiamato a giocare contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Se non dovesse arrivare lo stop, Tonali in linea teorica potrebbe anche scendere in campo, come fatto in Premier League. Ci si attende una pena afflittiva, ma si guarda al recupero di un calciatore, vittima di ludopatia. Per la fumata bianca, oltre all’accordo fra le parti, come si può leggere sul giornale – servirà anche il via libera da parte del procuratore generale dello Sport presso il Coni e del presidente federale. Prestissimo, dunque, Sandro Tonali inizierà la sua squalifica, che lo riporterà in campo, non prima della fine del 2024.