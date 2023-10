Calabria: “Chi non ci crede può restare a casa. Mbappé? Avere lui davanti fa la differenza”

Calabria rammaricato per la sconfitta rossonera a Parigi: ma ha ancora fiducia nella qualificazione agli Ottavi di Champions.

Non ha giocato titolare, però Davide Calabria è comunque subentrato nel secondo tempo e ha dovuto affrontare un avversario fenomenale come Kylian Mbappé. Sicuramente da capitano è molto dispiaciuto per il KO per 3-0 subito contro il Paris Saint Germain.

Il terzino del Milan ha parlato a Prime Video al termine del match al Parco dei Principi: “C‘è rammarico per le prime due partite. Oggi loro sono stati più forti, hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Sono una squadra organizzata bene, con giocatori molto forti. Noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, non le stiamo finalizzando e queste partite vanno così. Loro hanno davanti un fenomeno che al primo tiro fa gol, a noi è mancata questa cosa. C’è rammarico per le prime due partite, potevamo avere più punti“.

Calabria ammette che la squadra poteva fare una prestazione di livello superiore: “Potevamo fare meglio anche in possesso palla. Siamo stati anche sbilanciati, abbiamo accettato l’uno contro uno con questi giocatori e verso la fine siamo un po’ mancati in certe scelte. Avere davanti uno come Mbappé fa la differenza. Nel primo tempo abbiamo gestito meglio la partita, forse ci sono state troppe ammonizioni al primo fallo e questo condiziona“.

Il capitano del Milan pensa che ci siano ancora chance di qualificazione agli Ottavi di Champions League, è fondamentale non mollare: “La salita è dura, però non è assolutamente finita. Ce la giocheremo nelle ultime tre partite. Sicuramente è difficile, ma chi non ci crede può stare a casa e noi ci crediamo“.