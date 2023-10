Classifica Milan girone Champions: il Dortmund tiene in vita i rossoneri (FOTO)

La classifica del Gruppo F dopo le gare di stasera PSG-Milan e Newcastle-Borussia Dortmund. Un risultato tiene in vita il Milan nel percorso

Altra serata amara per il Milan di Stefano Pioli dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus. Al Parco dei Principi, contro il PSG, è terminata 3-0 per i padroni di casa. La gara, valida per la terza giornata dei gironi di Champions League, ha mostrato una evidente superiorità nella forza tecnica dei parigini, e una troppo poca lucidità nel gioco dei rossoneri. La disfatta è assolutamente pesante, e ancora una volta il Diavolo si è mostrato inefficace in fase offensiva. Ancora zero gol nella competizione per il Milan. I punti in classifica rimangono dunque 2, dopo i pareggi contro le altre due del Gruppo F Newcastle e Borussia Dortmund.

L’altra gara in programma stasera tra gli inglesi e i tedeschi è invece terminata 0-1 per il Borussia Dortmund. La sconfitta per il Newcastle, verosimilmente, tiene in vita in Milan nel percorso a gironi di Champions League. Difatti, la squadra di Eddie Howe è rimasta così a 4 punti, raggiunta a pari punti proprio dal Dortmund. Come detto, la sconfitta dei Magpies tiene in gioco il Milan, che può ancora giocarsi tutto nelle prossime tre gare. Occasioni che non si possono più sprecare. Di seguito la classifica del Gruppo F aggiornata: