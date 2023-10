Milan, record negativo in Champions: è la prima italiana

La sconfitta contro il Paris Saint Germain fa registrare un record assoluto negativo al Milan. Mai nessuna squadra aveva fatto così male

La sconfitta contro il PSG di stasera pesa come un macigno sul morale del Milan e di tutta la sua tifoseria. Un 3-0 troppo crudele, ma probabilmente meritato. La squadra di Stefano Pioli continua a mostrarsi incapace in fase offensiva, e senza gol è impossibile vincere le partite. In gare del genere e contro avversari del genere, se non si concretizza è poi facile essere puniti. Il dato adesso preoccupa. Il Milan è ultimo nella classifica del Gruppo F, con due punti e 0 gol segnati. Troppo imbarazzante diremmo, per una delle migliori squadre del campionato italiano.

L’astinenza da gol fa registrare un record assolutamente negativo al Diavolo, sommando le ultime due gare di Champions League della scorsa stagione, ovvero le semifinali di andata e ritorno giocate contro l’Inter. Anche in quelle, il Milan non è riuscito a segnare neanche un gol. Dunque, sono ben cinque partite di Champions che i rossoneri non vanno in rete. Come riporta OptaPaolo, questo è un record assoluto tra le squadre italiane nella competizione europea. Mai nessun’altra squadra di Serie A aveva fatto peggio. Serve una sveglia, e pure bella forte. Così non si va da nessuna parte!