@ML – Psg-Milan, tifosi rossoneri contro Donnarumma: fischi e insulti

Il Milan è in campo stasera al Parco dei Principi per affrontare il Psg in questa terza giornata di Champions League: è la prima volta contro Donnarumma

Il Milan è impegnato nella fondamentale sfida di Champions League contro il Psg, valida per la terza giornata. Si tratta della prima volta in assoluto contro Gianluigi Donnarumma, separatosi dai rossoneri due anni fa a parametro zero.

I tifosi del Milan, in tantissimi al Parco dei Principi, lo hanno accolto al suo ingresso in campo per il riscaldamento con una pioggia di fischi. Sono poi iniziati i soliti cori, durati per diversi minuti. Una parte dei tifosi del Psg ha provato a coprirli con dei fischi ma senza grossi risultati. Nonostante l’inferiorità numerica, i sostenitori rossoneri sono riusciti a farsi sentire. E immaginiamo sia soltanto un assaggio di quello che accadrà il prossimo 7 novembre, a San Siro, in occasione di Psg–Milan per il match di ritorno.