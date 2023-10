Prime Video – Jovic infortunato: è successo nel riscaldamento

Infortunio per Jovic durante PSG-Milan: l’attaccante serbo si stava scaldando quando ha accusato un problema fisico.

Non è un periodo fortunato per Stefano Pioli per quanto riguarda gli infortuni. Recentemente ha perso Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Ma un infortunio si è verificato anche durante PSG-Milan e in una situazione particolare.

Alessandro Alciato, inviato a bordo campo di Prime Video, ha rivelato che Luka Jovic si è infortunato mentre si stava scaldando nel corso del secondo tempo. Successivamente è rientrato nello spogliatoio. Davvero incredibile quanto successo. Da chiarire nel dettaglio quale problema abbia accusato l’ex di Real Madrid e Fiorentina, unico cambio in attacco del Milan.

Jovic è arrivato in rossonero nell’ultimo giorno del calciomercato estivo e non è ancora riuscito a lasciare la sua impronta. Questo infortunio proprio non ci voleva. Pioli stava pensando di inserirlo e per lui sarebbe stato importante anche nell’ottica di migliorare una condizione fisica non troppo brillante. Nei prossimi minuti capiremo meglio cosa abbia costretto il serbo a rientrare nello spogliatoio, non proseguendo il riscaldamento. La speranza è che non sia nulla di grave, altrimenti per mister Pioli la situazione si complicherebbe ulteriormente. Attendiamo aggiornamenti dal Parco dei Principi.