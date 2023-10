Psg-Milan 3-0, pagelle e tabellino: malissimo Krunic, Reijnders involuto. Theo un fantasma

Le pagelle di Psg-Milan 3-0, i francesi stravincono il match e i rossoneri restano ancora una volta a secco in Champions League.

Il Milan perde male, malissimo. E, ancora una volta, non segna. L’ultima rete dei rossoneri in Champions League è quella di Giroud a Napoli del 18 aprile scorso. Sono quindi cinque le partite consecutive senza segnare in questa competizione: è record. Krunic disastroso come contro la Juve, malissimo anche Theo Hernandez, Reijnders e Pulisic.

Un buon Milan nella prima mezz’ora di partita, che tiene testa al Psg e si rende anche pericoloso con qualche giocata di Rafael Leao. I rossoneri pian piano alzano il baricentro, lasciando però molto campo ai velocisti avversari. Da una di queste situazioni, con Reijnders che non riesce a fermare l’avanzata di Zaire–Emery, nasce la rete dei padroni di casa: la firma è ovviamente di Kylian Mbappé, che scherza con Tomori e piazza sul primo palo. Una rete da fenomeno vero. Un gol, quello del fuoriclasse francese, che toglie un po’ di certezze ai rossoneri, che non riescono a reagire.

Nel secondo tempo non c’è praticamente partita. Il Psg controlla in lungo e in largo, l’unica occasione del Milan nasce da un lancione lungo casuale di Maignan su Pulisic che però non trova la porta. Per il resto, la fase offensiva dei rossoneri è qualche sporadico e confusionario spunto di Leao. I padroni di casa raddoppiano prima con Kolo Muani, in seguito ad una pazzesca disattenzione difensiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo e, nei minuti finale, da Lee, che mette in porta dopo una splendida azione del giovane fenomeno Zaire-Emery.

Le pagelle di Psg-Milan

MAIGNAN 6

KALULU 5

THIAW 4,5 (DAL 45′ CALABRIA 5,5)

TOMORI 5,5 (Dal 90′ KJAER SV)

THEO HERNANDEZ 4,5

MUSAH 5 (Dal 77′ POBEGA 5)

KRUNIC 4 (Dal 77′ ADLI 5,5)

REIJNDERS 4,5

PULISIC 5

GIROUD 5

LEAO 5,5

Psg-Milan, il tabellino

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Danilo, Fabian Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Kjaer; Adli, Pobega; Jovic, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Slavko Vincic

Marcatori: 32′ Mbappé, 53′ Kolo Muani, 90′ Lee

Ammoniti: