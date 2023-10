Seedorf critica Donnarumma: “Ha sbagliato a lasciare il Milan”

Seedorf è convinto che Donnarumma non abbia preso la decisione migliore abbandonando la maglia rossonera per andare in Francia.

Stasera si gioca Paris Saint Germain-Milan ed sarà la prima volta che Gianluigi Donnarumma e la squadra rossonera si ritrovano ad affrontarsi da rivali. Il portiere campano ha lasciato Milano a parametro zero nell’estate 2021 e questa scelta gli ha attirato non poche critiche.

Clarence Seedorf nel pre-partita ha parlato ai microfoni di Prime Video della decisione presa da Gigio: “Per me lui ha sbagliato la scelta di lasciare il Milan così giovane. L’ho detto anche allora che un talento così importante, essendo anche un portiere, non ha bisogno di andare via così presto. Un portiere fa carriera in modo diverso da un calciatore di movimento, che magari può scegliere di cambiare perché trova una condizione migliore. Lui era a casa“.

Anche Patrice Evra dà ragione a Seedorf: “Sono d’accordo con Clarence, non doveva lasciare il Milan. Giocava in Italia, con una squadra che ha storia ed era a casa sua. Non so il motivo. In Francia non lo hanno trattato bene, i media lo criticano molto“.

Stasera sarà interessante vedere se Donnarumma sentirà la pressione per la sfida contro la sua ex squadra. Certamente i ragazzi di Stefano Pioli dovranno cercare di metterlo in difficoltà con delle conclusioni precise, che sono un po’ mancate nelle scorse partite. Contro Newcastle United e Borussia Dortmund tante occasioni e zero gol, contro il PSG il Milan proverà a sbloccarsi.