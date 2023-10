Calciomercato Milan, scelto il nuovo bomber: prezzo calato, che affare!

Dopo le innegabili difficoltà mostrate dall’attacco, la dirigenza del Milan torna prepotentemente sul mercato: ecco l’obiettivo

Chiamato, dopo la sosta delle Nazionali – una pausa prima dolce, dato il primato solitario in classifica, e poi amara considerando i giocatori tornati malconci dagli impegni con le rappresentative – a dare continuità al proprio cammino, il Milan ha clamorosamente fallito i primi due appuntamenti.

Pur considerando una buona dose di attenuanti – oltre alle assenze ci si è messa anche l’inferiorità numerica per oltre 50′ con la Juve – e di sfortuna, i rossoneri hanno perso in casa con i bianconeri, per poi capitolare pesantemente, più nel punteggio che nella sostanza, a dire il vero, in quel di Parigi. Compromettendo non poco il cammino in Champions League. Ma il dato allarmante, oltre alle due sconfitte consecutive, è però un altro.

In Europa la squadra meneghina ha raccolto appena due punti al giro di boa delle gare d’andata. Oltre ad occupare mestamente l’ultima posizione nella classifica del Gruppo F, tuttavia molto corta, con possibilità di rientrare, l’undici di Pioli non è ancora andato a segno.

Se conteggiamo anche le ultime due gare europee della scorsa stagione – il doppio derby europeo con l’Inter – sono ben 5 le partite consecutive senza gol nelle coppe. Un record difficilmente eguagliabile da un club blasonato come quello rossonero, che ha sempre fatto dell’Europa la sua ‘casa’.

Giroud spompato, Jovic fantasma: Furlani corre ai ripari

Forse solo in queste ore ci si sta rendendo conto di quanto sarebbe stato importante ingaggiare Mehdi Taremi, il bomber del Porto andato vicinissimo a firmare coi rossoneri sul finale del mercato estivo. Furlani ha ripiegato in emergenza su Luka Jovic, arrivato dalla Fiorentina, che però finora ha reso pochissimo.

Zero minuti in Champions League, dove avrebbe esordito contro il PSG se non si fosse fatto male nel riscaldamento, e 158 in campionato. Con nessun gol all’attivo, ovviamente. L’attaccante serbo appare totalmente fuori contesto, come se non facesse parte del gruppo. Avere un’alternativa credibile ad Olivier Giroud è assolutamente necessario per le esigenze del gruppo allenato da Pioli.

Ecco che allora nei programmi della dirigenza si vorrebbe accelerare per un obiettivo su cui il Milan ha messo gli occhi da tempo. Si tratta di Jonathan David, il fenomenale attaccante canadese in forza al Lille, il club francese che sforna talenti più di chiunque altro.

Già adocchiato dal Napoli come possibile erede di Victor Osimhen, il nordamericano ha visto il suo valore di mercato scendere da 60 a 40 milioni. Questo per via di un contratto, in scadenza nel 2025, che ancora non è stato rinnovato.

Furlani avrebbe voluto portare l’assalto nel prossimo luglio, ma le impellenze del presente potrebbero comportare un clamoroso tentativo già nel mercato di gennaio. Si tratterebbe di un colpo in grado davvero di spostare gli equilibri offensivi del Milan. La cui pericolosità offensiva sarebbe davvero, a quel punto, temibile.