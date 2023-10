Doppietta per il Milan: il bomber giusto per Pioli

Doppietta in Champions League per mettersi ancora in mostra. C’è anche il Milan sulle sue tracce: serve fare in fretta per battere la concorrenza

Il ko di ieri contro il Psg ha fatto riaffiorare tutti i problemi di un Milan, che non è per nulla completo. Stefano Pioli è così tornato nuovamente nel mirino della critica.

Sono tante le cose che non convincono, ma i tifosi sono perplessi soprattutto dai tanti infortuni che continuano a tartassare il Diavolo e dal mancato acquisto di una punta come si deve. Il 2024 sarà certamente l’anno dell’acquisto di un nuovo centravanti, non si può più rimandare.

DI profili interessanti che piacciono al Milan ce ne sono davvero tanti. Uno di questi è sicuramente Santiago Gimenez che continua a segnare, anche in palcoscenici importanti, come quelli della Champions League. Ieri è così arrivata una doppietta con cui il suo Feyenoord ha schiantato la Lazio, con un rotondo 3 a 1. I gol in stagione sono già quindici, in sole undici partite disputate.

Milan, Gimenez bomber vero

Una media pazzesca per un giocatore, che da tempo ormai è sul taccuino del Milan di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Non è passato, poi, così tanto tempo da quando la sua agente ha fatto visita ai dirigenti del Diavolo per una chiacchierata.

Gimenez, classe 2001, nato a Bueuonos Aires, con passaporto messicano, piace però davvero a tante squadre. Piace proprio alla Lazio, che lo vedrebbe benissimo per il dopo Ciro Immobile, ma soprattutto in Spagna, dove l’Atletico Madrid è pronto a fare sul serio. L’attaccante sta dimostrando di vedere la porta con continuità e sono i numeri a dirlo: quest’anno è partito alla grande, ma anche la scorsa stagione fece bene, con 28 reti in 50 match disputate.

Appare davvero complicato poter immaginare Gimenez al Feyenoord, ancora per un’altra stagione. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2027 e la sua valutazione supera già i 40 milioni di euro. Il Milan, dunque, se vuole davvero mettere le mani sul sudamericano deve fare in fretta.

Milan, caccia al centravanti

Come detto, il 2024 sarà l’anno del bomber. Difficile che arrivi già a gennaio, soprattutto, se la squadra di Stefano Pioli non dovesse riuscire a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

I nomi sul taccuino sono quelli noti. Oltre a Gimenez, attenzione chiaramente a Jonathan David, che vedrà scadere il proprio contratto con il Lille nel 2025. Ma non si può scartare l’ipotesi Taremi, che resta ancora un’opportunità ghiotta, visto il suo accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.