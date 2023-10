Ha rifiutato tre offerte, vuole solo il Milan: c’è stato già un incontro

In Spagna confermano l’intenzione del giocatore di unirsi al Milan. Rifiutate offerte inglesi e spagnole. Vuole vestire rossonero, ma dipenderà dal Diavolo

Dal Real Madrid al Milan, è questa l’intenzione del centrocampista offensivo, che non vuole sentirne di altre mete ma soltanto legarsi al Diavolo. La notizia arriva dalla Spagna, e con precisione da todofichajes.com. Il giocatore ha rifiutato importanti offerta sia dalla Premier League che dalla Liga. E’ deluso dello spazio ricevuto da Carlo Ancelotti, praticamente minimo, e già a gennaio vuole cambiare ambiente e ritrovarsi protagonista a Milanello. Ma le intenzioni del club rossonero sono reciproche? I dettagli che riporta la fonte suddetta sono cruciali.

Il giocatore in questione è Brahim Diaz, il folletto iberico che al Milan ci ha passato ben tre stagioni mettendo in risalto tutte le sue caratteristiche. Nonostante una continuità in campo non spiccata, il talento della trequarti si è ritagliato un ottimo ruolo alla corte di Stefano Pioli. In estate, però, ha preso la decisione, in accordo con Milan e Real Madrid, di tornare nella Capitale spagnola. Il problema sta nel fatto che a Brahim era stato promesso un notevole minutaggio e spazio in campo. Ma la realtà dei fatti dice altro.

Il folletto non è mai stato una prima scelta di Ancelotti in questo avvio di stagione, in nessuna competizione. Quasi mai in campo, viene soprattutto impiegato nei cambi a gara in corso, e in particolare dopo l’80’ minuto. Troppo poco per uno che crede di poter dire la sua, e che vuole farlo a tutti i costi. Il Real Madrid a giugno lo anche convinto con il rinnovo sino al 2027, ma Brahim vuole quanto prima cambiare aria. Vede gennaio come il mercato perfetto per lasciare la capitale, e ha un solo desiderio.

Brahim Diaz, incontro col Milan

Todofichajes.com spiega che Brahim Diaz sta spingendo forte per tornare al Milan, l’unico club che è stato in grado farlo sentire speciale e di mettere in risalto il suo estro e talento. Ha già fatto richiesta al Real Madrid, rifiutando inoltre ogni altra offerta arrivata. Brahim ha detto no alle inglesi Aston Villa e Arsenal, come ha rispedito al mittente l’interesse del Siviglia. E’ irremovibile, vuole tornare a Milanello. La notizia cruciale della fonte è che c’è stato già un incontro tra i rappresentanti di Brahim Diaz e la dirigenza rossonera, ma non è chiaro l’esito del confronto, se positivo o negativo. Il Milan non utilizza più il trequartista centrale, ma il folletto ha spesso dimostrato di poter variare in tutto il tridente del reparto. Potrebbe servire al Diavolo a partire da gennaio? Pioli ha diversi giocatori a disposizione per quei ruoli. Però chissà, dato che todofichajes.com parla anche di una possibile formula d’acquisto.

Il Milan e il Real Madrid potrebbero accordarsi per un prestito di sei mesi con obbligo d’acquisto per giugno. Al momento, sembrano ipotesi assai lontane, ma pare che Brahim Diaz voglia stavolta lasciare Madrid per sempre.