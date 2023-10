Infermeria Milan, da Loftus-Cheek a Jovic: il punto sugli infortunati

Preoccupa la lista degli assenti in casa Milan: dopo l’emergenza delle ultime due gare, si punta a recuperare qualcuno

Gira davvero tutto storto al Milan. La soddisfazione per aver portato a casa i tre punti nella gara di Marassi, quella prima della sosta, era stata subito in qualche modo ‘macchiata’ dalle infinite polemiche sul fallo di Mike Maignan ai danni di Ekuban.

Scontata la giusta squalifica, il francese ha dovuto guardare dalla tribuna il match di San Siro contro la Juve. Una gara che vedeva anche il connazionale Theo Hernandez appiedato dal Giudice sportivo. I due transalpini hanno così nutrito la già folta schiera di assenti per la gara in oggetto. Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze e Sportiello, oltre a non essere disponibili nella gara contro i bianconeri, hanno saltato anche la trasferta di Parigi.

Dai primi due impegni del trittico terribile che attendeva il Milan – il prossimo appuntamento è in quel di Napoli domenica 29 ottobre – il club meneghino è uscito con le ossa rotta. Zero punti, zero gol fatti, tanti interrogativi sulla produzione offensiva e, tanto per cambiare, un altro infortunato. Si tratta di Luka Jovic, che ha accusato un problema di natura muscolare mentre completava il riscaldamento per entrare in campo al Parco dei Principi. Si attende di conoscere la gravità del suo problema.

Insomma, sembra esserci una sorta di maledizione sull’infermeria del Milan. A pochi giorni dalla sfida del ‘Maradona‘, una gara che è assolutamente vietato sbagliare, è d’obbligo fare il punto sui tanti calciatori malconci.

Mistero Loftus-Cheek, Okafor sulla via del recupero: le ultime

Partiamo dalle condizioni del possente centrocampista inglese ex Chelsea, la cui assenza si è fatta sentire eccome nelle due gare contro le big. La ‘distrazione di grado lieve in regione pubo-addominale’ dà ancora fastidio al britannico, che verrà rivalutato nelle prossime ore. Improbabile un suo impiego a Napoli.

Sono in netto miglioramento invece le condizioni di Noah Okafor, l’attaccante svizzero che ha saltato le ultime due gare per un affaticamento muscolare. L’ex Salisburgo dovrebbe esserci contro Kvaratskhelia e compagni. Ancora fermi ai box i lungodegenti Bennacer e Caldara, che stanno svolgendo lavoro personalizzato in vista di un rientro che sfiora la scadenza dell’anno solare.

Per finire, nulla di nuovo sul fronte Sportiello. La lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata in allenamento quando mancavano due giorni alla sfida con la Juve – che lo avrebbe visto titolare data l’assenza per squalifica di Magic Mike – lo terrà fuori fino alla prossima sosta delle nazionali. L’obiettivo è tornare disponibile per Milan-Fiorentina del 25 novembre.