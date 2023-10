Milan, irrompe il Real: si complica tutto

Dalla Spagna filtrano novità di mercato non positive per il Milan. L’attaccante seguito da Moncada è ora un obiettivo del Real Madrid. Fanno sul serio

Il Milan sta sondando il mercato degli attaccanti per capire come rinforzare al meglio il reparto in vista della prossima stagione, o chissà, già a gennaio. Molto dipenderà dal prosieguo di quella in corso, che detterà man mano le esigenze di rosa. Il titolare indiscusso è al momento Olivier Giroud, ma è innegabile che adesso i 37 anni pesano sulle spalle e sulle gambe dell’attaccante, che fatica a giocare più partite di fila al massimo della condizione. E’ già previsto l’acquisto di un nuovo bomber di razza che possa ereditarne l’importante ruolo.

All’età avanzata di Giroud c’è da aggiungere l’incertezza sulla permanenza di Luka Jovic. Il serbo ha firmato un contratto annuale, e serviranno dimostrazioni forti per convincere il Milan a tenerlo a Milanello anche la prossima stagione. Da considerare anche che la presenza nel parco attaccanti di Noah Okafor non è ferma, in quanto lo svizzero ha caratteristiche che lo inquadrano al meglio come vice Leao sulla fascia sinistra. Dunque, il Milan sa che sarà necessario agire sul mercato per modificare in meglio il reparto offensivo. I nomi sul tavolo sono già parecchi, con un uno in particolare che ha stuzzicato i desideri di Geoffrey Moncada. Ma secondo fonti iberiche, sullo stesso profilo è piombato fortissimo il Real Madrid.

Milan, dal Real Madrid la minaccia più grande

Fichajes.net spiega che anche il Real Madrid è sulle tracce di Serhou Guirassy, lo straordinario rapace della porta in forza allo Stoccarda in Bundesliga. Il Milan con Moncada lo segue ormai da tempo, stupefatto dai suoi numeri. L’attaccante guineano classe 1996 sta registrando statistiche impressionanti in questo avvio di stagione. Otto le presenze in Bundesliga, ben 14 reti segnate. Sì, avete capito bene: quattordici. Gol che hanno fortemente contributo all’attuale seconda posizione in classifica per lo Stoccarda (inaspettata).

Ebbene, se il Milan lo ha messo nel mirino, lo stesso ha fatto il Real Madrid, il quale ha intenzioni serissime e frettolose. Difatti, la fonte suddetta riferisce che i blancos hanno già programmato un tentativo con lo Stoccarda nel mese di gennaio. Il vantaggio nell’acquisto di Guirassy sta tutto nella clausola rescissoria presente nel suo contratto. Bastano 17,5 milioni di euro per strappare il talento di 27 anni alla Bundesliga. L’accordo in atto è in scadenza nel 2026, ma appunto qualsiasi club potrebbe aggiudicarselo in qualsiasi momento della stagione per la cifra suddetta. Il Real Madrid vuole anticipare tutti e aggiudicarsi Guirassy, così da regalare a Carlo Ancelotti il forse vero erede di Karim Benzema. Lo Stoccarda, dopo la stagione in prestito (2022/2023) lo ha acquistato a dal Rennes in estate per 9 milioni di euro.