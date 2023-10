Milan-Inter, derby di mercato per il figlio d’arte: Inzaghi stregato

Da fonti spagnole giungono novità interessanti. Milan e Inter hanno messo nel mirino lo stesso attaccante. Già a gennaio può essere derby di mercato

Sia il Milan che l’Inter sono già alla ricerca di un nuovo centravanti. Sono le esigenze di rosa di entrambe le squadre a dirlo. I rossoneri hanno bisogno di un valido vice Giroud, ancor di più la prossima stagione, quando il francese avrà compiuto 38 anni e sarà difficile vederlo ancora come il titolare indiscusso. Da considerare che Luka Jovic ha un contratto annuale ed è totalmente sotto esame in questa prima stagione da rossonero. Insomma, senza dimostrazioni forti difficilmente resterà a Milanello nel vicino futuro. Il Milan ha anche Noah Okafor, ma è considerato più un jolly d’attacco, considerando la predilezione per la fascia sinistra.

Dunque, sarà necessario rinforzare quanto prima il reparto, e non mancano i nomi che Giorgio Furlani sta studiando con l’aiuto fondamentale di Geoffrey Moncada. Quanto all’Inter, è inevitabile accorgersi che Simone Inzaghi può contare su una coppia di titolare molto valida, composta Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma sembrano insufficienti le seconde linee, con Alexis Sanchez e Marko Arnautovic che non danno le giuste garanzie da big. Le due cugine milanesi stanno allora monitorando il panorama europeo, e secondo le ultime notizie dalla Spagna hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo.

Milan o Inter? L’attaccante come il papà

Secondo fichajes.net, l’Inter è piombata forte su Roko Simic, il giovane ma promettente attaccante del Salisburgo. Proprio martedì sera, i nerazzurri hanno sfidato gli austriaci in Champions League, e hanno approfittato della gara per osservare le prestazioni del 20enne. Un nome quello di Simic che Geoffrey Moncada monitora ormai da mesi, e per cui il Milan pensa da tempo ad un tentativo concreto d’acquisto. Più che altro, si è aspettata la crescita del ragazzo, il quale ha trascorso la scorsa stagione in prestito allo Zurigo facendo molto bene. Così tanto che il Salisburgo lo ha richiamato in Prima Squadra e lui sta ripagando alla grande. Tredici le gare disputate in questa nuova stagione, e sono già cinque le reti messe a segno da Simic, più un assist.

E’ uno dei gioielli internazionali in ascesa, poco da aggiungere. E sia il Milan che l‘Inter potrebbero farsi avanti già a gennaio secondo fichajes.net. La fonte sottolinea che Roko Simic piace particolarmente a Simone Inzaghi, il quale avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza nerazzurra. Ricordiamo che il 20enne è figlio del grande Dario Simic, ex difensore che ha militato sia all’Inter (1999-2002) che al Milan (2002-2008). In caso di tentativo concreto delle due big italiane, Dario potrebbe avere un ruolo cruciale sulla scelta del figlio?