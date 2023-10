Osimhen ci crede, messaggio al Milan: “Posso scommettere la mia vita”

Lunga intervista rilasciata da Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è intervenuto ai microfoni di Vox to Box a TvPlay.it, parlando anche di Milan

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vox to Box, su TvPlay.it, Victor Osimhen ha parlato anche di Milan. Il bomber, che domenica non ci sarà contro la squadra di Stefano Pioli, ha esaltato Rafa Leao.

Il portoghese anche ieri, dopo la prestazione contro il Psg, è finito nel mirino della critica, ma per Osimhen non ci sono dubbi: “Leao è un ragazzo incredibile per me. E’ un grande talento. Pochi sono come lui. E’ bello per il campionato avere giocatori di questi livello perché danno una spinta alla Lega. Lo rispetto tanto. Ho ricevuto un messaggio da lui quando sono arrivato a Lille. Mi piace molto il suo stile. Lautaro mi piace molto, ora è il leader dell’Inter. Lo vedo un giocatore che ha sulle sue spalle la squadra“. Arrivano parole di elogio chiaramente per Kvara, che lo scorso anno è spesso stato accostato a Leao, in un paragone che ha esaltato la critica: “Lo amo molto. L’affiatamento con lui è ottimo. E’ un grande talento. Noi lo chiamiamo mago. Abbiamo un ottimo rapporto, è un bravissimo ragazzo”.

Da Chukwueze a Maignan, il parere di Victor Osimhen

Victor Osimhen ha davvero parlato tanto di Milan. L’attaccante nigeriano non poteva non dire la sua su Samuel Chukwueze.

L’esterno ex Villarreal è stato l’acquisto più costoso dell’ultima campagna acquisti del Diavolo, ma fin qui è stato quello che ha più deluso. Ora, come Osimhen, l’infortunio in Nazionale, che gli impedirà di poter dimostrare le sue qualità “Chukwueze è un grande talento per la sua età. Anche io ho fatto fatica i primi due mesi in Italia. La Serie A è molto competitiva. Lui veniva da un campionato diverso, posso scommettere la mia vita sul suo talento. Deve credere in quello che sta facendo e continuare il suo percorso al Milan. Il talento verrà fuori”.

La Nigeria, davvero piena di talenti sogna in grande con i due giocatori – “Abbiamo tanta strada da fare, abbiamo le qualità per vincere. Siamo una delle pretendenti alla Coppa d’Africa, non puoi sottovalutare nessuno perché ogni nazionale è davvero forte. Siamo pronti, abbiamo un buon allenatore. Possiamo andare lontano”.

Non manca una battuta anche su Maignan – “E’ il portiere contro cui segnare è molto difficile. E’ grosso, è alto, ha riflessi incredibili. Era bravissimo anche quando ce l’avevo contro in allenamento a Lille”.