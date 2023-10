Pioli, la pesante critica di un ex Milan: “Atteggiamento presuntuoso”

Capello ha speso parole critiche nei confronti di Pioli dopo la batosta rimediata a Parigi: serve cambiare qualcosa?

Il Milan era andato al Parco dei Principi determinato a conquistare un buon risultato, invece ha lasciato lo stadio con un pesante 3-0. La squadra ha commesso i soliti errori sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

Dietro si continuano a pagare alcune distrazioni, al netto del fatto che il PSG disponesse di un arsenale offensivo di grandissimi giocatori, a partire da Kylian Mbappé. Proprio lui ha realizzato il gol dell’1-0 eludendo l’intervento di Fikayo Tomori e fulminando Mike Maignan. La seconda rete e anche la terza sono la sagra delle disattenzioni. E in fase offensiva si continua a fare fatica a segnare, per la quinta partita di fila in Champion League zero gol: un record.

PSG-Milan, Capello punge Pioli dopo la partita

Non sono mancate le critiche ai giocatori e anche a Stefano Pioli dopo PSG-Milan, inevitabile. Ci sono diversi aspetti sui quali intervenire per migliorare. Difensivamente servono più attenzione e compattezza, a centrocampo la palla va fatta circolare meglio e davanti c’è bisogno di avere maggiore precisione sia negli assist sia nei tiri verso la porta.

Fabio Capello al termine della partita ha espresso alcune critiche nel suo intervento a Sky Sport: “Se fossi Pioli mi preoccuperei molto. Nella prima mezzora si poteva fare meglio, con più attenzione, più velocità e più aiuto. Giocatori importanti come Leao devono dare di più, sono un suo fan e sono molto deluso. Se non fa la differenza lui, non succede niente, il Milan è piatto. Quando Leao è piatto come in questa partita, poi i risultati si vedono. Dall’altra parte c’era Mbappé che poteva fare tre gol, questi sono giocatori che fanno davvero la differenza. Bisogna migliorare. Se non fai gol, almeno cerca di non prenderli”.

Nella sua analisi l’ex allenatore del Milan ha sottolineato cosa non ha funzionato a Parigi: “Ha preso il rischio di giocare uno contro uno e alla fine il rischio non ha pagato. Quando giochi contro Mbappé e altri giocatori che hanno velocità e dribbling è molto difficile portare a casa il risultato. Serviva più attenzione. Il Milan è stato assente nel secondo gol, il PSG batteva il calcio d’angolo e loro si guardavano attorno. Inoltre fino all’80’ non è entrato in area di rigore. Troppi minuti via dall’area di rigore e il risultato è zero gol. Ha avuto un’occasione con Pulisic, che ha sbagliato il passaggio per Giroud. Zero gol in tre partite e classifica non bella, c’è qualche problema“.

Capello non ha fatto mancare una critica che è inevitabilmente rivolta anche a Pioli: “L’atteggiamento del Milan mi è sembrato presuntuoso, non può sempre giocare uomo contro uomo. Non puoi restare due contro due nella prima rete Contro l’Inter hai preso cinque gol, contro il PSG tre e senza le parate di Maignan potevano essere di più. Hai perso anche contro la Juventus. Da allenatore chiedo: stasera di è visto il Milan? Io non credo“.