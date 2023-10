Sandro Tonali, arriva la squalifica: ufficiale la decisione

È stato raggiunto l’accordo tra i legali dell’ex rossonero e la Procura federale della FIGC: ecco quanto dovrà star fermo Tonali

In attesa di capire cosa accadrà a Nicolò Zaniolo – l’interrogatorio dell’ex Roma è previsto per venerdì 27 ottobre – e dopo aver appurato l’entità della squalifica comminata a Nicolò Fagioli (sette mesi di assenza dai campi, più cinque di prescrizioni alternative), è stata definitivamente chiarita la situazione di Sandro Tonali, l’ex calciatore del Milan oggi in forza al Newcastle.

A differenza dell’amico collega bianconero, all’ex Brescia non sono state riconosciute le stesse attenuanti. Il centrocampista dei Magpies infatti ha sì collaborato con le indagini, ma non si era autodenunciato per tempo come aveva fatto Fagioli nello scorso mese di agosto.

La differenza nella pena comminata dipende dal fatto che Tonali avrebbe scommesso sulle partite delle sue precedenti squadre. Avendolo fatto sulle vittorie di queste, e non sulle sconfitte, la sua posizione non si è aggravata ulteriormente.

Proprio nella giornata di giovedì 26 ottobre è stato finalmente raggiunto l’accordo tra i legali del giocatore e la Procura federale della FIGC sullo stop da infliggere al primo. Ne ha dato evidenzia l’agenzia ANSA, che riporta anche alcune dichiarazioni del numero uno della FIGC Gabriele Gravina, in una nota.

Ufficiale la pena inflitta a Tonali: c’è l’annuncio

Sandro Tonali è stato squalificato per 10 mesi, con altri 8 mesi di prescrizioni alternative. Si esigerà il rispetto del piano terapeutico contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, con almeno 16 incontri di testimonianza in presenza. Prevista anche un’ammenda di 20.000 euro.

“Le regole prevedono un certo numero di anni di sanzione, è previsto il patteggiamento, sono previste le attenuanti, i ragazzi hanno collaborato fino all’inverosimile. Quindi noi continuiamo a rispettare delle regole che ci siamo prefissati“, ha dichiarato Gravina commentando la fumata bianca sulla squalifica da comminare al calciatore.

In attesa di capire se realmente il Newcastle vorrà fare causa al Milan sulla base di elementi che dovrebbero prevedere una pregressa conoscenza, da parte del club meneghino, della ludopatia che affliggeva Tonali, quest’ultimo dice addio ad Euro 2024.

Dopo essere entrato dalla panchina nell’ultimo match di Champions del suo Newcastle, il giocatore vedrà il suo stipendio congelato dal club inglese. Saranno mesi difficili per l’ex gioiello delle Giovanili del Brescia, che intende però risollevarsi dopo che la bufera mediatica avrà smesso di sbattere tutti i giorni la sua faccia in prima pagina.