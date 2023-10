Frey durissimo con Leao: “Giocatore di fascia C, imparagonabile ai top d’Europa”

Frey ha espresso delle critiche nei confronti di Leao dopo PSG-Milan: l’ex portiere ritiene che non sia un top player.

La squadra rossonera è uscita sconfitta dal Parco dei Principi e sia Stefano Pioli che alcuni giocatori sono finiti sul banco degli imputati. Tanti commenti negativi riguardano Stefano Pioli, da un po’ di tempo nel mirino di tifosi e giornalisti, ma tanti sono stati rivolti anche a Rafael Leao.

Il portoghese, assieme a Theo Hernandez, è stato uno dei più criticati sui social. Si tratta di calciatori dai quali è normale aspettarsi qualcosa di più, essendo quelli con maggiori qualità. A volte gli atteggiamenti in campo non sono i migliori possibili e ci sono anche errori che non dovrebbero commettere. La speranza è che tornino presto a esprimersi ai loro migliori livelli. Il Milan ha bisogno di loro.

Sebastian Frey critica Leao, Pioli e dirigenza

Tra coloro che hanno espresso critiche a Leao c’è anche Sebastian Frey, che ne ha parlato così in diretta a TV Play: “Dovrebbe essere la soluzione del Milan. Ci aspettiamo un salto di qualità di questo talento. Vediamo quello che succede, le prestazioni altalenante e non si può paragonare ai top europei. Oggi per le prestazioni secondo me è di fascia C. Lui cerca sempre la giocata individuale e gli viene meno quest’anno. Alcuni tecnici dicono che gioca da solo. Se il Milan punta tutto su di lui per me oggi è sbagliato, perché non ha il peso di risolvere da solo le situazioni“.

L’ex portiere ha criticato anche Pioli: “La gestione della partita non è stata buona. Te la giochi uno contro uno sapendo che il PSG ha dei velocisti, ti vai a mettere in difficoltà. Ha perso 3-0 e poteva finire peggio senza gli interventi di Maignan. Voglio bene a Pioli, però come fa ad andare in conferenza stampa a dire sempre ‘Abbiamo preso una batosta, ma abbiamo giocato bene’. Ovvio che il tifoso non lo capisce e non lo accetta. Sei il Milan, se perde così ci sono dei problemi. Forse manca serenità, c’è un po’ di confusione. Forse Pioli inizia ad essere messo in discussione”.

Frey ne ha anche per la dirigenza, che in attacco ha sbagliato a non prendere un’alternativa importante a Olivier Giroud: “Giroud è un caro amico, considerando l’età che ha le sue prestazioni sono straordinarie. Non gli si può dire niente. Il Milan sbaglia a puntare tutto su di lui, perché a 37 anni non può reggere tre competizioni. Per il Milan era fondamentale prendere un giocatore all’altezza di Olivier, più giovane“.