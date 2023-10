Garcia sorride: recupera un titolare per Napoli-Milan

Arrivano novità molto importanti in vista del big match tra Napoli e Milan. Rudi Garcia può recuperare un giocatore fondamentale stato fermo per infortunio

Neanche il tempo di smaltire le fatiche della Champions League, che Napoli e Milan si preparano a scontrarsi in uno dei big match più attesi della stagione. Il morale in casa azzurra è sicuramente alto, data la vittoria contro l’Union Berlino che ha migliorato la situazione nel girone. Diversa l’aria che si respira in casa Milan, dopo l’enorme schiaffo in faccia al Parco dei Principi ricevuto dal Paris Saint Germain. Le due squadre devono però adesso pensare al campionato, entrambe chiamate ad un riscatto atteso.

Il Napoli sente l’obbligo di tornare sul podio per difendere il titolo di Campione d’Italia, dopo un inizio di campionato davvero discutibile e che ha messo in dubbio la posizione dell’allenatore Rudi Garcia. Il Milan deve assolutamente riscattare la sconfitta contro la Juventus, rocambolesca e assolutamente evitabile. Azzurri e rossoneri stanno dunque mettendo grande impegno nella preparazione della gara, nonostante il poco tempo a disposizione. Sia Rudi Garcia che Stefano Pioli sono alle prese con gli infortuni, soprattutto il tecnico rossonero.

Per il Milan è ancora in dubbio la presenza di Ruben Loftus-Cheek, qualcosa che preoccupa parecchio la squadra e i suoi tifosi. Come anche è da definire la disponibilità di Luka Jovic e Noah Okafor, ma sui due attaccanti filtra più positività. Rimangono out di certo Samuel Chukwueze e Marco Sportiello. Quanto al Napoli, Rudi Garcia è pronto a ritrovare un elemento fondamentale, di rientro dall’infortunio.

Napoli-Milan, buone notizie per Garcia

E’ risaputo che il Napoli di Rudi Garcia dovrà fare a meno di Victor Osimhen, alle prese con un pesante infortunio muscolare. Anche il difensore Juan Jesus non è ancora disponibile, impegnato come il nigeriano a smaltire un guaio muscolare non di poco conto. Ma filtrano buone notizie per quanto concerne il centrocampo, con Zambo Anguissa prossimo al rientro in campo. Il 27enne camerunese è stato alle prese con infortunio al bicipite femorale, ed è fuori dall’otto ottobre. Ieri, Anguissa ha svolto un lavoro personalizzato, ma già oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Se così sarà, Zambo sarà convocabile per il big match contro il Milan e andrà in panchina. In caso contrario, la decisione sulla sua presenza verrà presa soltanto all’ultimo minuto. Rudi Garcia e tutto l’ambiente azzurro è comunque ottimista sul rientro del camerunese, possibile arma in più a gara in corso contro il Diavolo.