Milan, attaccante dalla Serie A: ritorno di fiamma per gennaio

Il club rossonero potrebbe pensare all’acquisto di un attaccante già per gennaio: c’è un’idea dalla Serie A che potrebbe tornare di moda.

La squadra di Stefano Pioli ha problemi in fase offensiva, dove non riesce ad essere sufficientemente concreta. Pur creando diverse situazioni per fare gol, fatica a segnare. In Champions League ha realizzato zero reti nelle prime tre partite della fase a gironi. E anche in campionato ci sono delle difficoltà.

Nel ruolo di centravanti il Milan si ritrova a dover fare affidamento sul 37enne Olivier Giroud, che ha ancora dei colpi in canna ma che ha degli inevitabili limiti dettati dalla sua età. In estate la dirigenza aveva provato a prendere una valida alternativa ed era andata vicina all’acquisto di Mehdi Taremi, poi sfumato a causa del mancato accordo con l’entourage. Sarebbe stato un rinforzo ideale per qualità, esperienza e senso del gol. Poi si è ripiegato su Luka Jovic, che finora non ha portato nulla.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’attacco?

In questi mesi il Milan valuterà se sarà necessario un intervento sul mercato già a gennaio. A fine 2023 verrà fatto il punto della situazione per capire se si potrà andare avanti con la coppia Giroud-Jovic oppure no. I dubbi sono soprattutto sul serbo, ovviamente. Nel caso in cui non riuscisse a dare il contributo sperato, si potrebbe concretizzare già il suo addio.

Difficile che il club rossonero effettui un grande investimento nel calciomercato invernale, anche se non mancano dei rumors in tal senso. Però, è più probabile che vengano sondate alcune piste a prezzo non troppo elevato o in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto spiegato da calciomercato.it, potrebbe tornare di moda Boulaye Dia.

Già nella scorsa estate c’erano state indiscrezioni su un interesse del Milan per l’attaccante senegalese, che aveva stupito alla sua prima stagione in Serie A. 16 gol e 6 assist in 33 partite, la Salernitana non poteva non riscattarlo e ha speso i 12 milioni di euro pattuiti con il Villarreal. Nonostante dovesse molto alla piazza di Salerno, voleva andarsene e aveva accettato l’offerta del Wolverhampton. La società campana l’ha rifiutata e lo ha tenuto controvoglia.

Ci sono state delle forti tensioni tra Dia e la Salernitana, solo dopo un po’ di tempo il clima è tornato più sereno. In 7 presenze stagionali ha segnato 3 gol, tutti in campionato: 1 all’Udinese alla seconda giornata e 2 al Cagliari nell’ultima disputata. Per il nuovo allenatore granata Filippo Inzaghi è un giocatore importante, però potrebbe non essere facile da trattenere a gennaio se arriveranno delle richieste da società di livello superiore.

Al momento non c’è nulla di concreto con il Milan, però non sono esclusi sviluppi per gennaio. Dia non è il classico numero 9, è un attaccante che fa molto movimento e che probabilmente dà il meglio da seconda punta. Inzaghi lo ha utilizzato come perno centrale dell’attacco contro il Cagliari e dovrebbe continuare così nelle prossime partite.