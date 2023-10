Milan, individuato il problema principale: “E’ quello di ieri, non si può tornare indietro”

Parla Franco Ordine. Il noto giornalista analizza i problemi del Milan, individuando il principale. Non convince nemmeno la condizione fisica di tanti calciatori

In un editoriale sul Corriere dello Sport, Franco Ordine analizza i problemi del Milan e in cima a tutti c’è ovviamente quello degli infortuni.

Un problema che tartassa il Diavolo ormai da anni e che nessuno ha saputo porre rimedio: “In 3 sfide di Champions 0 gol realizzati dai rossoneri. Dicono: colpa del club che ha inseguito inutilmente Taremi e poi dovuto accontentarsi al volo Jovic durante l’ultima ora di mercato. Qui la discussione si fa più calcistica. Spremere Giroud, in queste ultime ore, è diventata l’unica soluzione perché Okafor è rimasto a Milanello e Jovic si ferma durante il riscaldamento. Ecco allora il problema numero uno del Milan di oggi e di quello di ieri: la lista dell’infermeria. Quanto a Giroud l’osservazione è piuttosto elementare: bisogna portargli i palloni utili in attacco“.

Contrariamente a quanto sta succedendo in queste ultime ore, Franco Ordine non punta il dito contro Rafa Leao, ma l’atteggiamento della squadra troppo offensivo è però un problema: “Immaginare che Leao possa fare tutto da solo, è un altro tragico errore. Non è MBappè, bisogna saperlo. Ma l’accusa più comune, e nello stesso punto, più acuminata è la seguente: aver votato la squadra a un calcio eccessivamente coraggioso subendo le conseguenze, come è accaduto rovinosamente contro l’Inter nel derby di settembre. L’osservazione qui è di impostazione: il Milan non può parcheggiare il pullman davanti a Maignan, ha allestito il suo mercato puntando a calciatori capaci di tesserare trame di gioco, di palleggiare. Non può tornare indietro: non ne ha le caratteristiche”.

Milan, singoli appannati

Il noto giornalista fa notare, inoltre, come alcuni singoli non appaiono nella migliore condizioni fisica. Giroud viene spremuto per via delle tante assenze, ma hanno perso lo smalto migliore Theo Hernandez, Pulisic e Reijnders:

“L’olandese è costretto a non saltare nemmeno una partita dal 19 agosto tra campionato – prosegue Ordine -, Champions e nazionale orange, oppure c’è da fare i conti con il contributo per ora inesistente di Okafor e Chukwueze. Là dove invece Stefano Pioli deve sicuramente migliorare è nella comunicazione”.

Non ha convinto molto, infine, la scelta di puntare su Krunic, dopo l’infortunio: “Il suo incipit è stato da incubo, ammonizione guadagnata dopo uno stop improbabile e duelli persi in pochi minuti, poi – riscaldato il suo motore diesel – è salito leggermente di livello ma Adli è un’altra musica, un’altra cifra tecnica e temperamentale“.