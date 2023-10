Milan, nuova rivale nella corsa al super talento: pericolo asta

Uno degli obiettivi del Milan è ora conteso da un altro club della Bundesliga: c’è sempre l’ipotesi clausola rescissoria

Il Milan lo ha ‘scoperto’, il Milan deve ora fare i conti con una concorrenza che si fa sempre più agguerrita. Grazie all’ottimo lavoro di scouting portato avanti da Geoffrey Moncada – che ha inviato emissari, o è andato lui stesso a visionare il ragazzo per 18 mesi – i rossoneri hanno messo nel mirino il giovane talento tedesco originario del Burkina Faso.

Peccato che l’interesse della dirigenza rossonera sia stato seguito da quello, altrettanto convinto ed insistente, di alcune big del calcio europeo. Società come Liverpool, Lipsia, lo stesso Napoli e il Bayern Monaco – club tradizionalmente pigliatutto in Germania – hanno già avanzato le loro credenziali.

Nelle ultime ore un’altra società si sarebbe iscritta alla corsa per il gioiello dello Schalke 04. Si tratta di un club della Bundesliga che ha avuto la fortuna di monitorare i progressi del ragazzo praticamente ogni domenica.

L’ambìto classe 2006, già colonna della squadra di Gelsenkirchen, ha una clausola di 20 milioni esercitabile dal prossimo giugno. La vera domanda, se continuerà il pressing forsennato dei sodalizi sopracitati, è se se si arriverà davvero a giugno. O se qualcuno si farà avanti prima con un’offerta irrinunciabile.

Anche l’Eintracht si iscrive alla corsa per Ouédraogo

È stato il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport De a lanciare l’indiscrezione sul nuovo club che sarebbe sulle tracce di Assan Ouédraogo, il centrocampista centrale titolarissimo del club della Ruhr.

“L’Eintracht Francoforte è entrato in corsa per Assan Ouédraogo. Hanno chiesto informazioni sul 17enne e sono a conoscenza di tutti i dettagli finanziari. Il giocatore ritiene di potersi guadagnare un posto significativo in rosa a partire dalla nuova stagione. Molte le squadre su di lui: Lipsia, Bayern Monaco, Milan, Liverpool e Napoli“, si legge nel tweet di mercato di Plettenberg.

Giova ricordare che l’interesse del Milan per il giovane affonda le sue radici da quando il calciatore militava nell’Under 17 della squadra biancoblu. La grande attenzione che da sempre, per lo meno dall’avvento della proprietà Elliott, viene posta sui talenti in erba ha prodotto l’individuazione di un profilo su cui molti sono disposti a scommettere.

Mai come in questo caso sarà decisiva la serietà del progetto e lo spazio che i rispettivi staff tecnici e dirigenziali saranno in grado di garantire al centrocampista tedesco. Il Milan sta lavorando con delicatezza per guadagnare la fiducia della famiglia, ancora (forse non per molto) detentrice della procura del ragazzo.