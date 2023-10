Pioli cambia: novità a centrocampo per Napoli-Milan, in difesa c’è Kalulu

Il tecnico della squadra rossonera ha in mente alcune modifiche alla formazione iniziale in vista della trasferta di Napoli: le ultime

Quella di domenica sera al Diego Amando Maradona contro il Napoli sarà una partita davvero importante per il Milan. I rossoneri hanno l’obbligo di reagire dopo le sconfitte subito contro Juventus e PSG e non entrare in una crisi.

La squadra di Stefano Pioli deve trovare il modo di tornare pericolosa sotto porta, dopo che nelle ultime quattro sfide ha segnato una sola rete. Perdere significherebbe far rientrare i partenopei nella corsa al vertice e rischiare di vedersi staccare dai rivali dell’Inter, impegnati qualche ora prima a San Siro contro la Roma. Un match fondamentale, dunque, contro un avversario difficile, ma che dovrà fare a meno del proprio bomber Victor Osimhen.

Anche per il Diavolo ci sono alcuni assenti, come ad esempio Ruben Loftus-Cheek, che oggi si è allenato ancora a parte e sarà out per la trasferta contro la formazione azzurra. A confermare l’assenza del centrocampista inglese è stato Manuel Baiocchini, inviato di Sky Sport, che ha anche dato alcune indicazioni per la possibile formazione titolare del Milan. I dubbi per Pioli sono però ancora più di uno e andranno sciolti solo a ridosso del match.

Kalulu può avere la sua chance da titolare

Baiocchini ha quindi spiegato quali sono al momento i ballottaggi vivi nella squadra rossonera. Stefano Pioli ha in mente qualche cambio rispetto alle ultime partite per dare maggior equilibrio ai suoi, che sono andati in difficoltà.

Il giornalista ha raccontato che è stato provato Pierre Kalulu al centro della difesa per far coppia con Fikayo Tomori, al posto dello squalificato Malick Thiaw, quindi con Simon Kjaer ancora in panchina. Per ora il francese è dunque in vantaggio sul danese.

Ci sono poi altri dubbi di formazione ma riguardano il centrocampo. Il tecnico emiliano sta infatti pensando a una mediana più difensiva con Rade Krunic e Tommaso Pobega insieme a Tijjani Reijnders. In panchina quindi Adli e Musah, che altri fonti davano per possibili titolari al Maradona. Nessun dubbio invece sul tridente, che sarà sempre composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.