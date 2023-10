Thuram, l’Inter ha pagato una super commissione: la cifra ufficiale

Spunta il dato ufficiale sulla commissione pagata dall’Inter per ingaggiare Thuram: una cifra che ha messo fuori dai giochi il Milan.

Non è un segreto che anche il club rossonero abbia cercato di mettere le mani su Marcus Thuram la scorsa estate. C’è stato un corteggiamento che, però, non ha portato all’esito sperato. A spuntarla è stata l’Inter.

Nonostante il Milan abbia formulato un’offerta importante per convincerlo a firmare un contratto, i nerazzurri hanno presentato una proposta superiore e hanno ottenuto il suo sì. Tra commissione all’agente, bonus alla firma e stipendio Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno strappato ai cugini un obiettivo concreto per l’attacco. Tra l’altro, il francese ha anche segnato il suo secondo gol in Serie A proprio nel derby contro il Diavolo vinto per 5-1. Una vera prodezza.

Calciomercato Milan, i costi di Thuram svelati dal bilancio dell’Inter

Nella giornata di ieri sono state rese note le cifre dell’ultimo bilancio dell’Inter e tra le operazioni di mercato è stata inserita anche quella inerente il tesseramento di Thuram. Com’è noto, dopo il mancato rinnovo del contratto con il Borussia Moenchengladbach, è stato possibile ingaggiarlo a parametro zero. Si fa per dire…

Infatti, se da un lato non sono stati versati soldi al club tedesco per l’acquisto del cartellino, dall’altro la società nerazzurra ha versato una consistente commissione all’agente. Dal bilancio risulta una cifra di 8 milioni di euro. Con questa somma la concorrenza del Milan e delle altre squadre interessate è stata completamente sbaragliata. È risaputo che i rossoneri sui “parametri zero” non vogliono svenarsi per accontentare i procuratori e questo può portare a perdere qualche obiettivo.

Non è stato ritenuto opportuno spendere una cifra così alta per Thuram, cosa che invece l’Inter ha fatto aggiungendo anche un cospicuo stipendio. Infatti, stando alle indiscrezioni trapelate, il figlio d’arte percepisce circa 6 milioni netti annui. Al lordo sono 7,8 grazie al Decreto Crescita, che consente di pagare meno tasse. Il Milan nella sua proposta contrattuale era arrivato fino a circa 5-5,5, bonus compresi.

Sfumato l’attaccante francese, la dirigenza rossonera ha comprato Noah Okafor dal Salisburgo. Un investimento da 14-15 milioni, bonus inclusi. Lo svizzero era seguito da tempo, già Paolo Maldini aveva avviato dei contatti per portarlo a Milano. Finora non ha ancora mostrato tutto il suo vero potenziale, però è un giocatore sul quale c’è massima fiducia per il futuro.