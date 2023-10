Addio Milan, accordo raggiunto con il Chelsea

Una figura molto importante del Milan attuale sembra ormai prossima all’addio. Accordo trovato ormai da giorni con il Chelsea.

Uno dei punti forti del Milan durante questo periodo di risalita e di ottimi successi è senza dubbio il settore commerciale e marketing. Non a caso il club rossonero ha aumentato nettamente i ricavi, come dimostrato nell’esercizio di bilancio 2022-2023 appena pubblicato.

Un gran lavoro, passato dalle tante partnership commerciali di alto livello e da altri accordi che portano sicuramente introiti importanti, oltre ad aumentare ed accrescere la riconoscibilità del brand Milan nel mondo.

Nonostante questi ottimi risultati, sembra essere certa un’uscita rilevante dal settore commerciale del Milan nelle prossime ore. La notizia l’ha lanciata in serata il giornalista Luca Bianchin, che ha scovato come un importante dirigente rossonero sia ormai ad un passo dall’addio.

Casper Stylsvig verso l’addio: lo aspetta il Chelsea a Londra

L’indiscrezione di Bianchin e della Gazzetta dello Sport riguarda Casper Stylsvig, ovvero il Chief Revenue Officer del Milan. Si tratta del direttore dell’area commerciale e dei conti a bilancio del club rossonero, un personaggio senza dubbio molto rilevante nelle strategie extra-campo della società.

Stylsvig dopo circa 4 anni lascerà il Milan per trasferirsi in Premier League. Lo attende il Chelsea, che ha bisogno di nuove figure dirigenziali visti i mesi turbolenti di gestione del neo patron Todd Boehly. Danese, classe ’92, Stylsvig aveva lavorato in altri top team come Barcellona e Manchester United, dunque per lui si tratta di un ritorno in Inghilterra.

Già deciso chi prenderà il posto del dirigente danese. Secondo Bianchin stanno già ottenendo maggiori poteri e incarichi nel settore commerciale sia Maikel Oettle, attuale Chief Commercial Officer, e Tania Moreno, che al momento ha la nomina di Chief Marketing Officer. Dunque sembra che non vi sia nessun nuovo innesto in dirigenza, bensì solo la promozione di due figure anche loro molto stimate a Casa Milan.

Una perdita comunque non di poco conto quella di Casper Stylsvig per il Milan, visto che sotto la sua gestione e quella dell’amico Ivan Gazidis (ex A.D. rossonero) il club ha aumentato ricavi e visibilità. In particolare al danese ha avuto l’idea del lancio fruttuoso della Media House, The Studios, dedicata al settore video-ludico ed a contenuti sempre più particolari e accattivanti sul Milan.