“Brutta uscita di Calabria, poco rispetto per Pioli”: la sentenza dell’ex Milan

Sacchi ha nuovamente espresso la sua opinione sul Milan dopo il KO contro il PSG: dà dei suggerimenti anche a Pioli.

Il Milan è reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus e Paris Saint Germain, domenica deve evitare il tris contro il Napoli. Nel frattempo, non mancano le critiche che investono sia Stefano Pioli sia i calciatori.

La squadra non sta esprimendo il proprio massimo potenziale e bisogna capire perché. Certamente ci sono delle responsabilità dei singoli, ma è inevitabile che anche l’allenatore finisca sul banco degli imputati. Purtroppo, nelle sconfitte si vedono i soliti errori ed è fondamentale porvi rimedio per il futuro., Già domani allo stadio Diego Armando Maradona è necessario non ripetere gli sbagli già visti, il Napoli ha calciatori che possono fare molto male.

Arrigo Sacchi commenta la situazione del Milan

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e come prima cosa gli è stato chiesto se Pioli sia responsabile di quanto sta succedendo: “L’allenatore è sempre responsabile, questo lo sa anche lui. Il punto è che Pioli deve dare chiarezza a quello che vuole fare. Bisogna che spieghi bene ai giocatori come devono stare in campo, come si devono muovere. Il Milan deve essere un blocco unico, non più lungo di 30 metri. Così ci può essere collaborazione tra i reparti. Se invece vogliono rimanere lunghi, peggio per loro“.

L’analisi dell’ex allenatore del Milan parte dalla difesa: “Vanno per conto loro. Siccome Baresi è ancora in società, chiedano a lui come fare. Non c’è coordinamento tra i difensori, non ci sono raddoppi di marcatura, bisogna disegnare delle diagonali che siano efficaci. E le distanze non vengono rispettate. Pioli deve ripartire da un principio basilare: i difensori, prima di tutto, facciano i difensori e siano in posizioni corrette“.

Contro il PSG sono stati concessi diversi uno contro uno, cosa sconsigliata contro un fenomeno come Kylian Mbappé: “Assurdo. Proprio quello che desiderava il francese – afferma Sacchi – che ha tecnica e velocità. Il raddoppio in marcatura dov’era?”

Cosa deve fare Pioli? Questa la risposta del maestro di Fusignano: “Prima di tutto deve prendere in mano la situazione e organizzare la squadra secondo principi chiari. Il gruppo deve essere unito, sennò finisce che va in barca. Unito tecnicamente, tatticamente e nello spirito. Poi l’allenatore deve essere convinto delle sue idee e trasmettere questa convinzione ai suoi ragazzi. Faccia vedere loro dove hanno sbagliato. Se c’è qualcuno che mette zizzania, lo tenga fuori. Se uno non fa le cose richieste, c’è sempre la panchina“.

Sacchi ha detto la sua opinione anche sulle dure parole di Davide Calabria nel post-partita di Parigi: “Brutta uscita quella di Calabria, trasmette l’idea di confusione. Inoltre, quelle parole dimostrano poco rispetto verso l’allenatore. Però, fanno capire che sotto c’è qualcosa, non è tutto rose e fiori. Bisogna intervenire al più presto per evitare che la situazione si complichi. Pioli ha davanti un lavoro difficile, ma ha qualità tecniche e morali per saltarne fuori“.