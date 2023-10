Camarda svela il suo idolo: non è Ibrahimovic, ecco chi è

Francesco Camarda, baby fenomeno delle giovanili del Milan, ha svelato chi è l’attaccante a cui si ispira da quando è bambino.

Il Milan storicamente vanta uno dei settori giovanili più interessanti e vivi dell’intero panorama calcistico italiano. Basti pensare che negli anni sono usciti dal vivaio calciatori come Maldini, Albertini, Costacurta o Ambrosini, fino agli attuali nazionali azzurri Cristante e Donnarumma.

Oggi la Primavera del Milan sta deliziando tutti disputando un’ottima stagione e lanciando calciatori giovani di grande talento. Ma gli occhi sono soprattutto puntati su un giovanissimo, che è stato già promosso nell’Under 19 rossonera nonostante abbia soltanto 15 anni sui documenti di identità.

Parliamo ovviamente di Francesco Camarda, il super bomber delle giovanili del Milan. Circa 400 reti segnate da quando ha cominciato a giocare tra i cosiddetti Pulcini rossoneri. Un senso del gol innato che adesso sta mostrando sia con la maglia della Primavera, sia con la Nazionale italiana U-17.

Camarda e la passione per Ronaldo “Il Fenomeno”

Gol, freschezza atletica, personalità da vendere. Francesco Camarda è un vero e proprio fuoriclasse dal sicuro avvenire. Classe 2008, milanista doc, ha già cominciato a far parlare di sé. Ma il Milan preferisce non farlo esporre più di tanto, per paura che possa bruciarsi ad un’età ancora molto verde.

Intanto sul sito della FIGC, il baby Camarda ha rilasciato alcune dichiarazioni, soprattutto riguardo la sua maturazione e le prime esperienze in maglia azzurra. Ma l’attaccante 15enne ha anche fatto sapere quale sia il suo vero idolo calcistico, colui a cui si ispira fortemente: “Il mio idolo è sempre stato Ronaldo, il Fenomeno. Anche mio papà era un grande appassionato del brasiliano; mi piace guardare video con le sue giocate e i suoi movimenti. Tra i giocatori di oggi mi piace molto Benzema”.

Dunque né Zlatan Ibrahimovic, vero punto di riferimento per tanti giovani attaccanti passati da Milanello. Neppure altri idoli totali del passato milanista come Shevchenko, Inzaghi o Kakà. Camarda preferisce il primo vero Ronaldo, il brasiliano che tra anni ’90 e inizio 2000 fece impazzire tutto il mondo con le sue sgroppate e le sue giocate di qualità assoluta.

Va ricordato come Ronaldo ebbe un’esperienza, non lunghissima, con la maglia del Milan. Il brasiliano arrivò in rossonero dal Real Madrid nel gennaio 2007 e vi restò fino all’estate 2008, anche se fu vittima a metà stagione dell’ennesimo infortunio al ginocchio della carriera. L’avventura nel Milan di Ronie portò 20 presenze e 9 reti.