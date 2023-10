Garcia: “Contenere Leao? Non c’è solo lui. Anguissa non ha i 90 minuti”

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Focus sui rossoneri e sulle possibili scelte in campo da parte dell’allenatore

Manca ormai pochissimo al big match di campionato tra Napoli e Milan. Le due squadre, neanche il tempo di smaltire le fatiche della Champions, sono pronte ad immergersi in un’altra sfida di altissimo livello. I Campioni d’Italia contro chi lo Scudetto lo ha vinto la stagione precedente. Una delle gare ormai più entusiasmanti della Serie A. Rudi Garcia e Stefano Pioli hanno avuto pressoché tre giorni per preparare la sfida. Grande attenzione all’infermeria delle due squadre, che conta la presenza di diversi giocatori importanti.

Al Milan mancheranno Loftus-Cheek e Chukwueze, mentre hanno recuperato Okafor e Jovic. Quanto al Napoli, il grande assente della gara, per l’ennesima volta, sarà Victor Osimhen, alle prese con un pesante infortunio. Ha però recuperato Zambo Anguissa per il big match. Dunque, Garcia avrà a disposizione un’arma in più, importante, nel suo centrocampo. Delle possibili scelte di formazione ne ha parlato proprio l’allenatore del Napoli nella conferenza stampa di oggi. Garcia si è espresso principalmente sulle condizioni di Anguissa e sul possibile sostituto di Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni.

Garcia: “Gabbia per Leao? Non c’è solo lui”

Rudi Garcia è stato innanzitutto interrogato su come pensa di contenere la forza esplosiva di Rafael Leao, elemento più pericoloso della formazione rossonera. Lui non pensa soltanto al portoghese e si è così espresso in merito: “Leao è un ottimo giocatore, ma non c’è solo lui, altrimenti dobbiamo fare un piano anti Giroud e anti Pulisic, dobbiamo prendere il Milan nel complesso e non per un singolo”.

Focus del tecnico, poi, su Anguissa. Il centrocampista dal primo minuto dopo il recupero o spazio ancora a Cajuste?: “Cajuste a Verona è stato tra i migliori in campo. Certo, non lo è stato a Berlino ma non si perde la mia fiducia per un pezzo di gara. Poi Elmas ha fatto bene quando è entrato. Anguissa non ha i 90 minuti nella gambe, se inizia poi dovrà uscire o se non inizia potrà avere i minuti giusti per riprendere il ritmo”.

Quanto alle scelte in attacco per sopperire all’assenza di Osimhen, Garcia si fida dei suoi due attaccanti a disposizione, Simeone e Raspadori: “Entrambi sono importanti, sono contento del gol di Raspadori a Berlino, sta facendo bene, ma Cholito è molto importante e può esserlo anche domani. L’importante è avere entrambi motivati, concentrati e pronti per iniziare o subentrare. Anche insieme”.