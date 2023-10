PSG, colpo dal Milan: pronti 90 milioni

Il PSG sta pensando anche a un giocatore rossonero per il futuro: possibile una super offerta se decidesse di fare sul serio.

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United ha mostrato che al Milan non ci sono incedibili. Se arrivano proposte praticamente irrinunciabili, vengono valutate e c’è la possibilità di dare il via libera alla vendita. I tifosi sono consapevoli che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe verificarsi un altro addio eccellente.

I tre principali indiziati per una eventuale partenza sono Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Sono quelli con il valore di mercato più alto ed è normale immaginare che ci saranno offerte. Vedremo come si comporterà la società rossonera, oggi è difficile dire cosa succederà. Troppo presto.

Calciomercato Milan, assalto PSG la prossima estate?

Ovviamente, non mancano indiscrezioni riguardanti l’interesse di alcune importanti squadre europee per i big del Milan. Non è ancora il momento delle eventuali proposte, però i giocatori di Stefano Pioli vengono seguiti con attenzione e bisogna aspettarsi di tutto nell’estate 2024.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.net, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. Il portoghese è il calciatore di maggiore valore al Milan e secondo il portale Transfermarkt vale 90 milioni di euro, una cifra che il club parigino sarebbe pronto a investire. Il numero 10 rossonero interessa nell’ottica dell’eventuale partenza di Kylian Mbappé, da anni sogno del Real Madrid e il cui futuro è incerto.

Leao ha un contratto in scadenza a giugno 2028 e che prevede una clausola di risoluzione da circa 170 milioni. Il caso di cessione, il Milan punta a incassare oltre 100 milioni, ma il prezzo dipenderà dal rendimento che l’ex Sporting e Lille avrà durante la stagione. Finora ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 12 partite tra Serie A e Champions League.

Nonostante la sua importanza per la squadra di Pioli, il portoghese è più volte al centro di qualche critica. Non sono in pochi a contestare il suo atteggiamento in campo e a ritenere che non sia abbastanza incisivo in certe situazioni. Tutti gli riconoscono un grande talento e il potenziale per diventare un campione, però deve fare ancora uno step per sedersi al tavolo dei top player mondiali.

Il fatto di indossare la maglia numero 10 del Milan dovrebbe responsabilizzarlo e spingerlo a dare qualcosa in più. Le ultime prestazioni non sono state positive, domenica c’è la trasferta a Napoli e vedremo se si riscatterà assieme ai suoi compagni, reduci da due sconfitte contro Juventus e PSG.