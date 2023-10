Sandro Tonali squalificato, è ufficiale: anche il Newcastle conferma

Anche il Newcastle ha reso ufficiale la squalifica di Sandro Tonali. Sul sito del club, la nota che rende atto delle sanzione della FIGC

Sino a ieri c’era poca chiarezza sulla questione. La FIGC ha reso valida la squalifica di Sandro Tonali per 18 mesi in seguito al patteggiamento del calciatore per scommesse illegali sul calcio. Nello specifico, l’ex Milan non potrà giocare per il proprio club e per la Nazionale per dieci mesi effettivi; i restanti otto della sanzione dovrà invece dedicarli ad un percorso educativo e sociale, potendo però tornare a disputare gare ufficiali. Questo quanto deciso dalla Giustizia Sportiva italiana dopo il patteggiamento. Ma una serie di polemiche si erano abbattute sul caso dopo l’ufficialità della FIGC, dato che il Newcastle riteneva comunque convocabile Tonali per la prossima di Premier League contro il Wolves.

Era stato lo stesso allenatore della squadra inglese, Eddie Howe, a parlare in conferenza stampa e a dire che Sandro sarebbe partito per la trasferta con i compagni, e che addirittura avrebbe potuto prendere parte alla gara. Tutto ciò in quanto il Newcastle non aveva ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né dalla FIGC né dalla FIFA. Ma la questione si è sbloccata oggi, dato che anche il club inglese ha reso nota la squalifica di Tonali dopo la dovuta comunicazione degli organi calcistici italiano e mondiale. Il comunicato ufficiale sul sito del Newcastle di seguito.

Tonali, il comunicato del Newcastle: squalifica confermata anche in Inghilterra

“Sandro Tonali è stato interdetto dal calcio professionistico per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre 2023, a seguito dell’accusa di scommesse illegali da parte della Federcalcio italiana (FIGC). La sanzione della FIGC prevede un’interdizione complessiva di 18 mesi, di cui otto mesi commutabili in caso di partecipazione del giocatore ad un percorso terapeutico e ad un programma educativo in Italia composto da 16 impegni. Nella serata di venerdì 27 ottobre, il Newcastle United ha ricevuto la conferma che la FIFA ha approvato l’applicazione della sanzione della FIGC a livello mondiale, il che significa che Sandro potrà tornare al calcio competitivo da martedì 27 agosto 2024” recita la nota ufficiale del Newcastle.

Resta da capire se il club inglese sospenderà del tutto lo stipendio del calciatore, o si accorderà su una decurtazione plausibile con lo stesso. Al momento, il Newcastle sembra proiettato sulla seconda ipotesi, con la chiara intenzione di non lasciare solo il calciatore ma anzi appoggiarlo garantendogli una parte dell’ingaggio. Ad ogni modo, nel periodo dei dieci mesi di squalifica Tonali potrà allenarsi con la squadra.