Scommesse, pena leggera per Zaniolo: ecco perché non sarà squalificato

Nicolò Zaniolo è stato ascoltato dalla Procura di Torino, ma sembra non rischiare un lungo stop come il connazionale Sandro Tonali.

Giorni importanti e di decisioni rilevanti per quanto riguarda il nuovo filone di scommesse clandestine legate al mondo del calcio. Il polverone sollevato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona ha già dato i suoi primi frutti ed esiti.

Nei giorni scorsi sono già giunti i provvedimenti ufficiali per Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, entrambi rei confessi di fronte alla Procura Federale. I due calciatori sono stati squalificati a lungo termine: l’ex milanista dovrà restare fuori dai campi per ben 10 mesi e passarne altri otto tra lavori socialmente utili e terapie contro la ludopatia.

Ieri è stato invece il turno di Nicolò Zaniolo, altro nome spuntato dalle rivelazioni di Corona sui calciatori alle prese con le scommesse illecite. L’attaccante dell’Aston Villa è volato a Torino per essere ascoltato dalla Procura assieme ai propri legali. Il Corriere della Sera ha raccolto le prime indiscrezioni sui colloqui del venerdì.

Zaniolo, nessuna scommessa sul calcio: rischia solo una multa

Secondo tali rivelazioni, la posizione di Zaniolo sarebbe migliore e meno grave di quelle di Fagioli e Tonali. Infatti l’ex calciatore della Roma avrebbe confermato alla Procura torinese le prime impressioni svelate. Ovvero di non aver mai scommesso sulle partite di calcio, benché meno su quelle di Serie A.

Il numero 22 dei Villans ha invece ammesso di avere una certa mania per il poker ed il blackjack on-line, avendo puntato soldi in questi tipi di attività su siti web clandestini ed illegali. Per questo motivo Zaniolo rischia una multa salata, proprio per il gioco d’azzardo non consentito. Ma nessuna squalifica all’orizzonte.

Dunque se non dovessero emergere elementi nuovi e differenti dalle testimonianze del calciatore nativo di Massa Carrara, Zaniolo non sarebbe punito a livello sportivo, poiché non protagonista di un illecito in tale ambito. Un sospiro di sollievo per lui e anche per Luciano Spalletti, c.t. della Nazionale italiana che ha ammesso di puntare molto sul classe ’99 nel suo nuovo ciclo.

Le indagini e l’inchiesta della Procura di Torino continueranno nelle prossime settimane, visto che dopo le testimonianze e le confessioni di Fagioli e Tonali si andrà più nello specifico, cercando di sgominare il giro di scommesse clandestine dietro al mondo del calcio. Mentre si attende metà novembre, quando Corona ha già ammesso di voler svelare nuovi nomi coinvolti secondo le proprie fonti.