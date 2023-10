Taremi-Inter, l’annuncio: “Contentissimo”, Milan spiazzato

Intervento cruciale dell’allenatore, che rivelato dettagli decisivi su Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è pronto a sbarcare in Italia, ma non al Milan

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa presto prendere il posto di Olivier Giroud. I 37 anni pesano ormai troppo sulle spalle e sulle gambe del francese, per questo serve un nuovo titolare a Stefano Pioli. Luka Jovic sta faticando enormemente a dare garanzie, tanto fisiche quanto tecniche, e siamo solo all’inizio della stagione. Mentre Noah Okafor è più considerato un jolly offensivo da alternare sulla sinistra del reparto. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già iniziato le ricerche al nuovo bomber, anche se un’obiettivo è rimasto dall’estate nel taccuino dei due dirigenti. Parliamo di Mehdi Taremi, il 31enne iraniano in scadenza a giugno col Porto.

Mehdi è stato praticamente ad un passo dal vestire rossonero in estate, salvo poi la trattativa sfumare nelle ultime ore della sessione di mercato. Un enorme rimpianto, che ha portato il Milan a gettarsi sull’ultima spiaggia, Luka Jovic. Per la stagione prossima ma chissà già a gennaio, il Diavolo sta tenendo caldo il dossier che porta il nome di Taremi. Ma non è l’unico, dato che anche la rivale Inter è prontissima all’assalto all’attaccante iraniano. A parametro zero a giugno? No, i nerazzurri vogliano anticipare i tempi a gennaio, in quanto la coperta è corta in attacco per Inzaghi. Arnautovic da pochissime garanzie fisiche, e Sanchez deve ancora dimostrare di poter stare all’Inter.

E’ dunque derby di mercato per Taremi, ma lui ha già forse una preferenza tra le due?. L’intervista di Sportitalia al vice allenatore dell‘Iran è decisiva.

Taremi all’Inter? “Vuole una squadra così”

Rahman Rezaei è oggi il vice-allenatore dell’Iran. Una vecchia conoscenza della Serie A, dato che da calciatore ha militato tra le fila di Perugia, Messina e Livorno. Adesso è un tecnico che lavora a strettissimo contatto con Mehdi Taremi, essendo il vice in Nazionale. Intervistato da Sportitalia ha fornito dettagli cruciali sulla possibilità di approdo dell’attaccante in Serie A molto molto presto. Innanzitutto Rezaei ha confermato lo sfumato trasferimento di Taremi al Milan. “Sì, lui era pronto ad andare al Milan. Ne abbiamo parlato. Adesso si sente nel momento giusto per cambiare, per fare un ulteriore salto in una grande squadra. Mentalmente è pronto. Mi ha detto che lo era già in estate, anche se alla fine non è stato possibile chiudere l’operazione che lo stava portando in Serie A” ha detto Razaei a Sportitalia.

Il vice allenatore ha continuato spiegando che Mehdi è prontissimo a lasciare il Porto già a gennaio, anzi non vede l’ora: “Lui è pronto a partire anche a gennaio ed anche io gli ho consigliato di andare, se ne avrà la possibilità. Senza nulla togliere al Porto, ma lì ha dato tutto: è stato capocannoniere, è diventato un giocatore famoso e importante per la squadra”. Decisive sono state le successive dichiarazioni di Rahman Rezaei, il quale non ha avuto problemi a rivelare che Taremi sarebbe felicissimo vestire la maglia nerazzurra già a gennaio.

“Gli ho detto in Giordania: ‘Leggo sui giornali che ti cerca l’Inter…’. E lui mi ha fatto capire di essere concentrato per fare il massimo in questi mesi per poi andare via. L’Inter l’anno scorso era in finale di Champions…L’ ho visto contentissimo della notizia. L’Inter poi ora è in testa alla classifica in Italia. E’ importante per lui vedere come stanno bene i nerazzurri, gli piacerebbe molto andare in una squadra così. Si sente pronto per un’avventura così” ha concluso il tecnico, per poi aggiungere che ci sono altre squadre interessate: “Ci saranno sicuramente anche altre squadre. Quando un club come l’Inter ti cerca, la finalista di Champions, tutte le altre si allertano e si chiedono come mai lo vogliano”.