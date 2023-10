Come stanno Kalulu, Pulisic e Pellegrino: le parole di Pioli dopo Napoli-Milan

Pioli ha fatto il punto sugli infortunati al termine del big match giocato allo stadio Diego Armando Maradona.

Milan falcidiato dagli infortuni in questo periodo. Durante la partita contro il Napoli ben tre giocatori hanno dovuto lasciare il campo per problemi fisici: Pierre Kalulu, Christian Pulisic e Marco Pellegrino. Tra l’altro, quest’ultimo era entrato proprio al posto del francese ex Lione.

Stefano Pioli nel post-partita ha parlato ai microfoni di DAZN delle condizioni dei tre calciatori rossoneri: “Kalulu non avrebbe neanche giocato, se Kjaer fosse stato bene. Non sappiamo se si tratti di una contusione al quadricipite o se abbia sentito qualcosa lì. Pulisic ha avvertito un affaticamento al flessore, non abbiamo voluto forzar e rischiare. Invece Pellegrino ha avuto una brutta distorsione alla caviglia e non riusciva più a correre“.

Nei prossimi giorni capiremo meglio le tempistiche di recupero. Sicuramente al Milan bisognerebbe interrogarsi sul perché si verifichino così tanti infortuni di tipo muscolare. Kalulu potrebbe essere contusione, mentre Pellegrino ha una distorsione, quindi è un altro discorso. Ma Pulisic già rientra nella lista di coloro che hanno avuto alcuni problemi muscolari.

Proprio per un affaticamento Simon Kjaer era finito KO. E ci sono anche altri giocatori che da inizio stagione hanno dovuto fare i conti con guai di tipo muscolare. È opportuno che a Milanello si faccia qualcosa di diverso per cambiare una situazione che va avanti da anni. Servono soluzioni al più presto, altrimenti la stagione sarà molto complicata.