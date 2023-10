DAZN – Napoli-Milan, Leao sostituito: cosa ha detto a Pioli

A dieci minuti dal termine della sfida del ‘Maradona’, l’asso portoghese è stato sostituito da Pioli: cosa è successo al momento del cambio

Una gara vibrante, accesa, che vedeva il Milan impegnato nel tentativo di rimettere la testa avanti dopo aver sprecato il doppio vantaggio accumulato nella prima frazione.

A dieci minuti dalla fine, coi rossoneri che, pur incerottati, erano in piena pressione alla ricerca del gol-vittoria, Stefano Pioli ha operato un cambio a sorpresa: fuori Rafael Leao, dentro Noah Okafor. La reazione del portoghese la dice lunga su come sia stata vissuta la sostituzione.

Leao fuori a dieci minuti dalla fine: come l’ha presa il portoghese

Come riferito dai bordocampisti di DAZN, l’attaccante del Milan non avrebbe gradito la scelta del suo allenatore. Uscendo polemicamente dal campo, guardando con insistenza in direzione del tecnico, il lusitano ha continuato a chiedere ‘Perché, perché?’ senza ottenere, almeno apparentemente, alcuna risposta da parte del mister rossonero.