Kjaer non disponibile per Napoli-Milan, il motivo

Ancora cattive notizie dall’infermeria del Milan. Il difensore danese salterà il big match di stasera in seguito ad un problema fisico

Mancano ormai poche ore all’attesissimo big match della decima giornata di Serie A. Alle 20.45 andrà in scena Napoli-Milan allo Stadio Maradona, ma in vista della gara non arrivano buone notizie per i rossoneri e Stefano Pioli. Difatti, come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, staserà sarà costretto a saltare la partita anche Simon Kjaer. Il danese si è fermato ai box in seguito ad un affaticamento muscolare, e non andrà dunque neanche in panchina. Forfait dell’ultimo momento per il Diavolo, già obbligato a fare a meno di Malick Thiaw in seguito alla squalifica rimediata in Milan-Juve.

La coperta è corta in difesa per la gara ostica di stasera. Niente di buono per il Milan. Ad ogni modo, Pioli era pronto a puntare su Kalulu dal primo minuto al fianco di Fikayo Tomori. Il francese era dunque favorito a Simon Kjaer, ma in ottica cambi e rotazioni la sua assenza pesa eccome. Bisognerà ad ogni modo comprendere l’entità dell’infortunio del danese. Affaticamento sì, ma quanto sarà costretto a stare fermo? Seguiranno presto aggiornamenti. Intanto, nemmeno panchina per Kjaer al Maradona.