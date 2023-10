Milan, accordo per il colpo: arriva subito

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore già durante la sessione invernale di calciomercato. Con il difensore l’accordo è stato praticamente raggiunto

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma il Milan si sta già muovendo per riuscire a piazzare i primi colpi. Le lacune della rosa a disposizione di Stefano Pioli sono note a tutti e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vogliono provare a colmarle.

La priorità è certamente quella dell’attaccante e senza ombra di dubbio il 2024 sarà l’anno dell’acquisto del bomber. Impossibile rimandare un colpo indispensabile. Andrà capito, però, se ci sarà la possibilità di prendere il centravanti già durante il mercato di gennaio. I nomi sul tavolo sono sempre quelli di Taremi e Jonathan David, anche se bisogna prestare molta attenzione anche alle possibilità rappresentate da Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord.

Stefano Pioli, però, ha bisogno anche di un terzino mancino: Theo Hernandez, d’altronde, non ha un sostituto naturale e domenica scorsa, il tecnico di Parma ha dovuto rimpiazzarlo con Alessandro Florenzi. Ecco perché il primo colpo di gennaio potrebbe davvero essere quello del difensore, del vice del francese.

Il profilo, in questo caso, è stato individuato da tempo ed è quello di Juan Miranda, che vedrà scadere il proprio contratto con il Real Betis il prossimo 30 giugno.

Milan, così arriva Miranda: l’obiettivo del Diavolo

L’obiettivo è quello di riuscire a portare il calciatore a Milano già a gennaio, con un’offerta non superiore ai quattro milioni di euro. In Spagna, Relevo, scrive che il Milan è vicino ad un accordo con lo spagnolo classe 2000 per un contratto di cinque anni.

Se l’affare, dunque, non dovesse completarsi a gennaio, è molto probabile che vada, poi, in porta in estate. Su Miranda, però, si registra l’interesse anche del Barcellona, più propenso a prenderlo a parametro zero. Ecco perché il suo acquisto a gennaio potrebbe servire anche per battere la concorrenza del club blaugrana.

Con Juan Miranda, il Milan andrebbe a colmare una lacuna importante. Il Diavolo, infatti, come detto, non ha un vice Theo Hernandez, dopo la partenza, nelle ultime di mercato di Fode Ballo-Touré. Un eventuale arrivo dello spagnolo potrebbe, inoltre, spingere Davide Bartesaghi verso altri lidi. E’ evidente, infatti, che per il giovane terzino, cresciuto nella Primavera, no ci sarebbe più spazio.