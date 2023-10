Milan, il bomber segna ancora e convince tutti

Il Milan osserva la crescita dell’attaccante, al suo quarto gol stagionale. Può essere lui il nome giusto per rafforzare la squadra di Stefano Pioli

I suoi gol non sono mai banali. Anche sabato pomeriggio, nel match valevole per la decima giornata di Serie A, ha segnato una rete davvero bella, in cui si è messo in mostra, scartando il portiere.

Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, che ha trovato il suo terzo gol nel massimo campionato, dopo quelli contro Cagliari e Inter. In stagione sono quattro, visto il centro in Coppa Italia, arrivato contro il Cesena.

Numeri, questi, che certificano la crescita del calciatore olandese classe 2001, su cui Thiago Motta sta puntando davvero tantissimo, soprattutto dopo la partenza di Marko Arnautovic.

Milan, idea Zirkzee: il prototipo dell’attaccante moderno

La classe e la qualità di Joshua Zirkzee non sono mai passate inosservate e i grandi club europei hanno il suo nome sul taccuino davvero da anni. Ora, che sta dimostrando, anche di saper segnare, siamo certi che molte squadre alzeranno la cornetta per chiedere informazioni al Bologna. I rossoblu hanno creduto tanto in Joshua Zirkzee, investendo una cifra vicina agli otto milioni di euro nell’estate del 2022. Dopo una stagione non certo esaltante, con solamente due reti, Thiago Motta, che ha sempre creduto tantissimo in lui, gli ha affidato le chiavi dell’attacco, senza pensarci più di una volta.

Zirkzee è il prototipo perfetto dell’attaccante moderno, alto (1.93 m), forte fisicamente, ma allo stesso tempo veloce. L’olandese ha sempre dimostrato di saper giocare bene per la squadra e questo ha spinto l’allenatore del Bologna a non aver dubbi a puntare su di lui.

L’olandese, come detto, è un attaccante che piace davvero parecchio a diversi club e tra le squadre che lo stanno osservando c’è certamente anche il Milan. Il Diavolo, d’altronde, nel 2024 sarà chiamato a regalarsi un centravanti giovane e Zirkzee, se dovesse continuare a segnare, potrebbe davvero diventare il nome giusto.

Oggi il classe 2001 ha una valutazione di una ventina di milioni, ma il suo prezzo appare destinato ad aumentare. Il Milan, dunque, se ha davvero voglia di investire sul giocatore dovrà fare in fretta.

I rapporti tra le due società americane sono più che ottimi e il Diavolo ha inoltre la carta Alexis Saelemaekers da potersi giocare. Il belga, ancora una volta titolare contro il Sassuolo, è, infatti, sbarcato a Bologna, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Zirkzee, però, non piace solo al Milan. I rossoneri, infatti, devono fare i conti con la solita concorrenza dell‘Inter.