Taremi al Milan a gennaio? La scelta dell’attaccante

Il Milan cerca l’attaccante: la svolta può arrivare in estate. Le ultime sul giocatore che tanto piace al Diavolo

Dopo le preoccupazioni di mercoledì Luka Jovic è tornato a disposizione di Stefano Pioli. L’ex attaccante della Fiorentina, così come Noah Okafor, rappresenterà un’alternativa in attacco nel match contro il Napoli.

A giocare dal primo minuto però sarà ancora una volta Olivier Giroud. Il francese è costretto a tirare la carretta dopo un mercato che non ha portato la punta sperata. D’altronde è noto a tutti che il serbo non rappresenti né la prima né la seconda scelta, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada che hanno provato fino alla fine a prendere altri calciatori. Jovic è stata una soluzione di ripiego, che fino a questo momento non sta dando i suoi frutti.

L’ex Eintracht Francoforte, come da lui stesso ammesso in conferenza stampa, ha varcato i cancelli di Milanello con la condizione fisica deficitaria e così ha giocato la sua prima partita da titolare solo lo scorso sette ottobre, senza lasciare il segno. Jovic è poi sceso in campo per altri spezzoni ma senza mai convincere.

Il calciatore è chiaramente sotto esame, si gioca il futuro, ma il Milan nel frattempo sta monitorando altri attaccante. Il 2024, d’altronde, dovrà essere obbligatoriamente l’anno del bomber. Il Milan non più rimandare l’acquisto del centravanti. Olivier Giroud corre verso la riconferma: il contratto può essere rinnovato, di un ulteriore anno, in Primavera, ma serve una gestione diversa per farlo rendere al massimo, serve un titolarissimo.

I nomi seguiti dal Milan sono quelli noti di Jonathan David, Zirkzee, Gimenez e Taremi. Proprio l’iraniano è stato l’attaccante più seguito nel corso del mercato estivo. Il Diavolo aveva trovato un accordo con il Porto, ma l’ingresso in campo di nuove figure, non ha permesso la chiusura dell’affare. La trattativa è così saltata, quando tutto sembrava davvero fatto.

Milan, la scelta di Taremi

In questi giorni si sta parlando di un possibile nuovo tentativo per l’iraniano già durante il mercato di gennaio. Il Porto, per non perderlo a zero, potrebbe anche liberarlo ad una cifra decisamente più bassa rispetto a quanto era stato pattuito in estate. E’ vero però che l’accesso agli ottavi di finale di Champions League potrebbe spingere i lusitani a trattenerlo.

Va capito inoltre quale siano le reali intenzioni di Taremi che, a giugno, quando sarà libero, potrà fare una richiesta più alta. Fattore, inoltre, da non sottovalutare, come sottolinea Tuttosport, è la possibilità di richiedere il passaporto europeo qualora restasse al Porto fino a giugno. Le regole per concederlo prevedono, infatti, che il giocatore abbia militato nel campionato del paese cinque stagioni, obiettivo che verrebbe raggiunto a giugno (1 stagione con il Rio Ave e 4 con il Porto). Ecco perché Taremi, che piace tantissimo anche all’Inter, alla fine, è più probabile che cambi maglia in estate anziché in inverno.