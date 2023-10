Napoli-Milan 2-2, classifica Serie A aggiornata: la Juve è seconda

Dopo il pirotecnico pareggio tra Napoli e Milan, l’Inter allunga in testa alla classifica, con la Juve che scavalca i rossoneri

Due punti buttati. Il MIlan non riesce a chiudere la gara del ‘Maradona‘ dopo un primo tempo letteralmente dominato in lungo ed in largo, chiuso in vantaggio di ‘soli’ due gol, e nella ripresa paga il veemente ritorno di un Napoli scatenato, trascinato dal suo pubblico.

Nel posticipo domenicale della decima giornata di Serie A finisce 2-2 tra azzurri e rossoneri, con Inter e Juve, vincitori rispettivamente contro Roma ed Hellas Verona, che possono gioire per aver rosicchiato due punti a due temibili rivali per la lotta al titolo.

Serie A, la classifica aggiornata dopo 10 giornate

Dopo 10 giornate, dunque, la compagine allenata da Simone Inzaghi guida la classifica con 25 punti, seguita dalla Juve a quota 23 e dal Milan, che perde un’altra posizone e si attesta terza con 22 punti. i Campioni d’Italia del Napoli insegiuono invece a quota 18, accusando già un distacco di 7 punti dal club nerazzurro.