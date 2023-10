Napoli-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 10ª giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo le sconfitte contro Juventus e PSG, il Milan è atteso a un’altra partita difficile contro il Napoli. Stasera allo stadio Diego Armando Maradona l’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è tornare a vincere. Servirà una grande prestazione per uscire dal campo con 3 punti preziosi per classifica e morale.

Serie A, Napoli-Milan: cronaca e risultato live

Alle 20:45 l’arbitro Orsato darà il via alla sfida!

Le formazioni ufficiali della partita

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini; D’Avino, Olivera, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Zerbin. Allenatore: Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Adli, Pobega, Romero, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.