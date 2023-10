Napoli-MIlan, le formazioni ufficiali: Krunic dal 1′, c’è Musah

I rossoneri sfidano i Campioni d’Italia nel posticipo domenicale della decima giornata di Serie A: ecco le scelte dei tecnici

Al termine di una settimana che finora si è rivelata assolutamente nefasta per i colori rossoneri, il MIlan sfida il Napoli nel posticipo della domenica in un match valido per la decima giornata d’andata del massimo campionato. Le due compagini arrivano alla gara con stati d’animi se non opposti, quanto meno molto differenti.

In vista dell’attesissimo confronto del ‘Maradona‘, i padroni di casa devono rinunciare a Juan Jesus e soprattutto a Victor Osimhen, che così salterà l’ennesima gara contro i rossoneri. Recuperato in extremis Andre-Zambo Anguissa, che però partirà dalla panchina. In attacco scontata la fiducia a Giacomo ‘Jack’ Raspadori, che ha già sostituito degnamente il formidabile attaccante nigeriano nelle ultime uscite.

Più complicata la situazione per Stefano Pioli, alle prese con una lunga lista di assenti. Oltre a Caldara, Bennacer, Loftus-Cheek, Sportiello, Chukwueze e allo squalificato Thiaw infatti, si è aggiunto il forfait last minute di Simon Kjaer, che costringe il tecnico a delle scelte obbligate soprattutto per quello che riguarda il reparto arretrato.

L’arbitro della gara sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Gli assistenti sono Costanzo e Passeri. Il quarto uomo è Marinelli. Al Var, Marini e Paganessi. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-MIlan.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Garcia