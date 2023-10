Napoli-Milan, Pioli: “Partita non decisiva. Dobbiamo cercare di dominare”

Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita allo stadio Diego Armando Maradona: c’è voglia di fare un buon risultato.

Il Milan è reduce da due sconfitte contro Juventus e PSG, dunque si presenta a Napoli con l’obiettivo di conquistare un buon risultato. Vietato commettere gli errori visti e rivisti nei KO collezionati in questa stagione.

Stefano Pioli ha parlato così a DAZN prima del fischio di inizio del big match: “Per noi tutte le partite sono importanti, sono sempre l’occasione per mostrare il nostro valore e per cercare di vincere. Siamo solo a ottobre, non può essere una partita decisiva anche se è importante e quindi l’abbiamo preparata come tale“.

Fase offensiva da migliorare, il Milan deve occupare meglio l’area ed essere più concreto: “Portare dentro l’area più giocatori è un nostro obiettivo, per fare questo serve dominare la partita e avere superiorità nella loro metà campo. Cercheremo di farlo. A volte si può fare gol anche con pochi giocatori e una giocata individuale o comunque altre situazioni. Okafor e Jovic ora stanno bene, sono a disposizione“.

Napoli con tanta qualità e giocatori che possono fare male davanti: “Il Napoli a livello di numeri è quella che produce di più in fase offensiva in campionato. Noi in fase difensiva dobbiamo essere molto attenta e molto compatta, dobbiamo concedere meno possibile a calciatori di grandi qualità“.