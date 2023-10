Primavera: Milan-Sampdoria 2-1, il gol all’ultimo respiro di Simmelhack (VIDEO)

Ennesima gioia per i ragazzi del Milan Primavera, che hanno battuto i pari età della Sampdoria in un match molto complicato.

Momento straordinario in campionato per la Primavera del Milan. La squadra dei giovani talenti rossoneri sta ottenendo vittorie e consensi in questo avvio di stagione, molto positivo rispetto al finale invece della scorsa annata.

I ragazzi di Ignazio Abate hanno vinto anche oggi, nella partita contro la Sampdoria valida per l’ottava giornata del campionato Primavera. Un match molto complicato, interpretato bene dai giovani rossoneri ma vinto soltanto nel finale, all’ultimo respiro.

Primavera, Milan-Sampdoria 2-1: la cronaca del match

Successo per 2-1 allo stadio Vismara. Dopo il vantaggio iniziale del Milan con Clinton Nsiala dopo 12 minuti di gioco, la partita sembrava in mano ai rossoneri senza troppi problemi di gestione. Inoltre, la squadra di Abate era riuscita a creare molte palle gol, nessuna di queste però sfruttate a dovere. E quando sprechi così tanto, il calcio è sempre lì pronto a punirti. E infatti, nel secondo tempo, la Sampdoria ha iniziato a spingere e, intorno al 77′, ha trovato il gol del pareggio con Leonardi.

La partita a questo punto sembrava destinata al pareggio, ma il Milan è tornato padrone del campo e a spingere per provare a vincere questo match. E alla fine lo spirito dei ragazzi rososneri ha avuto la meglio. In pieno recupero, praticamente all’ultima azione disponibile, è arrivato il gol di Alexander Simmelhack: il giovanissimo attaccante danese, giunto in estate dal Copenaghen, ha regalato i tre punti ai rossoneri con una rete da rapinatore d’area sugli sviluppi di un calcio piazzato da metà campo. Una rete che ha fatto esplodere di gioia il Vismara, con tutta la panchina ad esultare in campo insieme. Una bella immagine di un gruppo, quello guidato da Abate, che vuole togliersi qualche soddisfazione quest’anno. E può farlo perché ha le qualità del gioco, grazie al lavoro dell’allenatore, e le individualità, alcune di queste pescate dal cilindro dall’enorme catena di di Scouting e intuizioni di Geoffrey Moncada (Simmelhack è a proposito una di queste).

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL GOL DI SIMMHELACK

Con questo successo al cardiopalma, il Milan resta in vetta della classifica del campionato Primavera, a quota 20 punti ed al fianco dei rivali dell’Inter. Sei successi e due pareggi nello score dei ragazzi di Abate, che dopo il pari 0-0 contro la Roma tornano alla vittoria in maniera meritata e rocambolesca.