Coppa Italia ancora su Mediaset per altri tre anni: quanto è costata

L’Assemblea di Lega della Serie A tenutasi in video conferenza ha approvato la proposta di Mediaset per la Coppa Italia

Giornata importante sul tema dei Diritti TV della seconda e della terza competizione più importante del nostro calcio. All’ordine del giorno di un’Assemblea di Lega riunitasi in video conferenza c’era infatti l’analisi delle proposte sul tavolo per l’assegnazione del broadcaster che si sarebbe accaparrato la trasmissione dei match delle due competizioni per i prossimi tre anni. Non c’è stato il cambio di mano che alcuni avevano paventato.

Secondo quanto si apprende da fonti interne alla stessa Lega, è stata accettata l’offerta di Mediaset, pari a circa 56 milioni di euro (compresa una parte variabile) e più di 2 di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui. Un aumento di circa 10 milioni rispetto ai 48 milioni annui versati dalla stessa azienda nel triennio 2021/24.

Per il triennio 2024-27 dunque, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, che nella stagione corrente, e nella prossima, sperimenterà il nuovo modello di importazione spagnola, saranno trasmesse da Mediaset. La RAI resta così ancora una volta a bocca asciutta.

Secondo le indiscrezioni raccolte, la votazione avrebbe visto 18 voti favorevoli dei club della massima serie, col solo Napoli astenuto e la Fiorentina astenuta per delega (il club gigliato non era collegato e aveva dato la delega allo stesso sodalizio partenopeo).

Coppa Italia e Supercoppa 2024-27, vince ancora Mediaset

Nel complesso la Serie A incasserà con soddisfazione un incremento di circa il 20% rispetto al ciclo precedente. Ovvero quello che si concluderà con la stagione in corso. Il valore dell’accordo risulta quasi raddoppiato rispetto a due cicli triennali fa. I diritti erano infatti stati assegnati per 35 milioni nel 2018/21 mentre per il 2015/18 erano stati elargiti circa 22 milioni.

Tornando all’edizione 2023-24 della Coppa nazionale, il tabellone, stilato tenendo conto dei piazzamenti nello scorso campionato ma anche nella passata edizione del trofeo, che fu vinto dall’Inter in finale con la Fiorentina, riserva dei possibili gustosi match non solo in semifinale, ma anche ai quarti.

Se i nerazzurri avranno la meglio sulla stessa compagine toscana, possibile avversaria nei quarti, e il Milan sull’Atalanta, ad aprile 2024 ci sarebbe l’ennesimo doppio derby di Coppa tra le due squadre milanesi.

Ancor più emozionante il sorteggio per Roma e Lazio, che potrebbero sfidarsi in gara unica in regime di quarti di finale già a fine gennaio. Con data che deve ancora essere confermata dalla Lega.