Leao nervosissimo dopo il cambio: Florenzi prova a fermarlo (VIDEO)

La reazione di Rafael Leão al momento del cambio, nel corso di Napoli-Milan. Il portoghese era davvero nervoso per essere stato sostituito da Stefano Pioli

Un Rafa Leao come non si era mai visto. Il portoghese ha mostrato tutta la sua frustrazione e rabbia per il cambio di Stefano Pioli.

Il giocatore, che ha lasciato il campo dalla parte opposta della panchina, ha raggiunto i compagni e il suo mister con una camminata davvero nervosa. E’ evidente dalle immagini di Claudia Vivenzio, come Leao non abbia preso per nulla bene la sostituzione, sarebbe voluto rimanere sul terreno di gioco per provare a dare una mano ai compagni a conquistare la vittoria. Invece Pioli ha deciso di puntare su Okafor e Jovic, per affidarsi a nuove forze fresche.

Una decisione, che non ha pagato ma più che legittima da parte di un allenatore che ha fatto di tutto per provare a vincere la partita. Non ha accettato il cambio nemmeno Olivier Giroud, che come Leao sarebbe voluto rimanere sul terreno di gioco per dare il proprio contributo.

Milan, la reazione di Leao: critiche al portoghese

La reazione di Rafa Leao, più di quella di Olivier Giroud, sta facendo chiaramente il giro del mondo, con il portoghese che cerca di raggiungere velocemente Stefano Pioli per avere dei chiarimenti. Entrambi sbracciano, come a cercare di spiegare le loro motivazioni.

Prima sia Yacine Adli, che Tommaso Pobega e Alessandro Florenzi, hanno provato a fermare il dieci per cercare di calmarlo, ma senza successo. In questi giorni inevitabilmente si parlerà del nervosismo del portoghese e delle possibili frizioni all’interno dello spogliatoio.

Ma ci sarà anche chi guarderà al bicchiere mezzo pieno, d’altronde nessun calciatore è felice di lasciare il campo, quando la partita è in bilico. Leao ha mostrato così quel carattere, quella voglia di vincere, che spesso gli sia accusa di non avere. Ora Pioli dovrà essere bravo ad incanalare questa rabbia, questa fame di vittoria per rialzare la testa. Contro l’Udinese i tre punti sono un obbligo, per iniziare a guardare la classifica con un altro occhio. Da mercoledì Pioli ritroverà i suoi giocatori, ci sarà, verosimilmente, un chiarimento, prima di tornare a sudare per la maglia. D’altronde sia il mister che Leao hanno voglia di tornare a vincere e per farlo serve un gruppo davvero unito.