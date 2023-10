Furlani ringrazia il PSG: così si sblocca l’affare David

Il Milan non molla la presa sul formidabile attaccante canadese, ambìto da tanti club europei: il PSG può agevolare Furlani e soci

Emergenza attacco. In casa Milan, complici le due ultime esibizioni in cui l’attacco è rimasto all’asciutto, non si fa che parlare della sterilità offensiva. Quanto temuto nella seconda parte della sessione estiva di mercato – e cioè che sul fronte offensivo i rossoneri fossero un po’ corti – si sta materializzando come problema reale. Concreto. Al quale porre rimedio il prima possibile.

La situazione è talmente presa sul serio dall’attenta dirigenza meneghina che già a gennaio potrebbero esserci delle sorprese. Non è infatti un mistero che Furlani e D’Ottavio avrebbero tenuto aperta la pista Taremi – il grande rimpianto dell’estate a Milanello – per il quale potrebbe configurarsi un clamoroso derby di mercato con l’Inter.

Il vero sogno del Milan però ha un altro nome. Ed è un profilo finito nel taccuino di tanti top club europei, nonchè del Napoli, forse il primo ad affacciarsi sull’attaccante canadese in vista di una sempre più probabile partenza di Victor Osimhen.

Lui si chiama Jonathan David, uno che fino alla scorsa estate valeva 60 milioni ma il cui prezzo ora potrebbe scendere per via del sostanziale diniego del calciatore al rinnovo del contratto col suo club, il Lille, con cui il bomber è legato fino al 2025.

La già difficile trattativa per strappare il nordamericano alla concorrenza potrebbe subire un’improvvisa accelerata grazie ad un intreccio di mercato che vede al centro della questione il PSG.

L’asse PSG-Lille fa il gioco del Milan: cosa può succedere

Attaccante tra i più promettenti nello sterminato mercato giovanile francese, Hugo Ekitike, l’attaccante classe 2002 in forza al PSG, non trova molto spazio nelle rotazioni offensive di Luis Enrique. Chiuso negli scorsi anni dai ‘tre tenori’ – Messi, Neymar e Mbappè – e in questa stagione dal tridente titolare a cui lo spagnolo non rinuncia praticamente mail, la stellina francese ha messo nelle gambe solo 9′ in questa stagione. Davvero pochi per un talento del suo calibro.

Ecco che allora il giocatore nativo di Reims, come riferisce il portale transalpino ‘Footmercato‘, potrebbe finire nel mirino del Lille, che intende anticipare i tempi nella ricerca del sostituto di David. Il club dal quale il ‘Diavolo‘ ha prelevato due campioni come MIke Maignan e Rafael Leao avrebbe già capito che prima o poi la stella canadese andrà via. Meglio cautelarsi per tempo, allora.

Qualora il triangolo PSG-Lille-Ekitike si concretizzasse a gennaio, si aprirebbero delle clamorose possibilità, per il Milan, di provare l’assalto al nordamericano già nella finestra invernale di scambi. Difficile, ma non impossibile.