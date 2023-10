Infortunio Kalulu, i tempi di recupero: probabile stop lunghissimo

Kalulu potrebbe rimanere fuori per diverso tempo: Pioli trema, la dirigenza probabilmente dovrà intervenire sul mercato.

Non sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli dopo Napoli-Milan. Infatti, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino hanno accusato degli infortuni seri. Per Christian Pulisic sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra, però bisognerà vedere nei prossimi giorni quali saranno le sue condizioni.

Per quanto riguarda Pellegrino, si tratta di una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Invece a Kalulu è stata diagnosticata una lesione del tendine retto femorale sinistro e sarà necessario anche un consulto chirurgico.

Milan, quando rientrerà Kalulu?

Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport ha scritto sul suo profilo ufficiale X che Pulisic tornerà o contro l’Udinese domenica sera oppure mercoledì in Champions League contro il Paris Saint Germain. Stesso discorso per Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze.

Per quanto riguarda Pellegrino, lo stop dovrebbe essere di circa 40 giorni. Preoccupante la situazione di Kalulu, che in caso di operazione potrebbe rimanere fuori per almeno 4 mesi. Il forfait del francese ex Lione costringerà il Milan a intervenire sul calciomercato per prendere un altro difensore centrale. Una mossa necessaria per completare il reparto in una stagione con tanti impegni e con il rischio che capitino nuovi infortuni.

Purtroppo al Milan qualche problema c’è, lo dicono i numeri. Sono troppi i problemi fisici accusati in questo inizio di stagione. Ovviamente, alcuni sono dovuti anche alla sfortuna, come quelli arrivati dopo dei contrasti ad esempio. Ad ogni modo, a Milanello sarà importante lavorare anche per ridurre gli infortuni nei prossimi mesi.

In attesa di poter prendere un nuovo acquisto, appare scontata la convocazione in Prima Squadra di Jan-Carlo Simic della Primavera. Il 18enne serbo, nato però in Germania, sta disputando una buona stagione nella squadra di Ignazio Abate. In caso di chiamata da parte di mister Pioli, si metterà a disposizione e cercherà di dare il suo contributo se dovrà giocare.