Milan, colpo in attacco e ritorno in difesa: il piano per il 2024

Il Milan starebbe già lavorando in queste settimane per rimpolpare la rosa e rendere la squadra di Pioli ancora più completa.

In estate il Milan ha lavorato sul mercato con grande efficacia. Sono ben dieci i calciatori giunti nella sessione estiva, la maggior parte dei quali hanno già dimostrato di essere utili e ideali alla causa tattica della squadra di Stefano Pioli.

Eppure gli ultimi risultati non esaltanti, in particolare le due sconfitte consecutive con Juventus e PSG, hanno evidenziato qualche mancanza per il club rossonero. Soprattutto in due reparti: la difesa e l’attacco, visto che le alternative per mister Pioli non sempre sono sembrate all’altezza dei titolari.

Dunque con ogni probabilità in vista del 2024, il Milan andrà forte su un difensore centrale, magari per rimpiazzare Simon Kjaer che è in scadenza di contratto, e su un centravanti puro che possa diventare il vero erede di Olivier Giroud, anche lui in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Milan, l’ultima idea: ritorno in rossonero

Gli ultimi nomi per rinverdire questi due reparti sono stati fatti dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Il volto di Mediaset e penna di Tuttomercatoweb.com ha parlato di due idee nuove di zecca per la società rossonera, come detto per difesa ed attacco.

Il centravanti che può fare comodo al Milan è la rivelazione della Bundesliga. Ovvero Serhou Guirassy, franco-guineano classe ’96 attenzionato dalle big europee dopo la partenza shock con la maglia dello Stoccarda. Media realizzativa impressionante per l’ex Rennes, che ha segnato ben 14 reti in otto partite, una straordinaria capacità di fare gol e rendersi decisivo.

Secondo Ceccarini, che tiene sempre Mehdi Taremi in lizza come futuro centravanti ideale per il Milan, il profilo di Guirassy sarebbe entrato nell’orbita rossonera da qualche settimana. Nonostante il suo valore di mercato si aggiri oggi sui 35-40 milioni di euro. Spunta però una clausola da 18 milioni per l’estero, qualora il Milan volesse tentare di prenderlo già a gennaio.

Per la difesa invece un possibile ritorno. Il Milan, sempre secondo il cronista, sarebbe tentato di riportare in rossonero un calciatore giovane e finora solo di passaggio. Ovvero il portoghese Tiago Djalò, centrale del Lille che il Milan ha girato ai francesi nell’affare Leao nel 2019. Il classe 2000 è di ritorno da un brutto infortunio al ginocchio e andrà dunque valutato, ma sicuramente è un nome che fa gola, visto che pure Inter e Juventus si sono informate.