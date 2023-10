Milan, reparto in emergenza: intervento necessario sul mercato

I continui infortuni, Pellegrino non pronto. Serve correre ai ripari già durante il calciomercato di gennaio: Pioli e il Milan hanno bisogno di un difensore

Non è iniziata proprio nel migliore dei modi l’avventura con la maglia del Milan di Marco Pellegrino. Il difensore classe 2002 argentino, con passaporto italiano, arrivato a Milano nelle ultime ore di mercato, ha fatto il suo esordio in rossonero nel corso del primo tempo del match contro il Napoli, per via di un infortunio di Pierre Kalulu.

Stefano Pioli, che più volte non lo aveva ritenuto pronto, è stato costretto a mandarlo in campo per via delle assenze di Simon Kjaer, per un affaticamento muscolare, e Malick Thiaw, squalificato dopo l’espulsione di domenica sera contro la Juventus.

L’argentino è stato così mandato in campo al fianco di Fikayo Tomori, deludendo ampiamente le attese. E’ apparso spesso impacciato, come in occasione della prima rete del Napoli, in cui non è riuscito ad intervenire nella maniera giusta. Poi ha dovuto lasciare il campo per via un problema alla caviglia. Servirà dunque tempo per vedere la sua versione migliore, ma appare evidente che oggi il giocatore non è pronto. Un bel guaio per il Milan, che si ritrova in rosa soltanto 4 centrali (e fra questi c’è Kjaer che non dà garanzie e un Kalulu che va ritrovato dopo un anno difficile).

Milan, coperta corta in difesa: Pioli non ha alternative

E’ un momento davvero complicato per la difesa del Milan. Stefano Pioli al momento può contare solamente su Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il centrale inglese e quello tedesco sono, infatti, gli unici a star davvero bene fisicamente e ad avere continuità di prestazioni.

Sabato sera, contro l’Udinese, si ripartirà, senza alcun dubbio, da loro due. Simon Kjaer, infatti, continua ad accusare problemi muscolare. Anche ieri è stato fermato da un affaticamento, nulla di grave, ma un guaio che certifica come si possa fare sempre meno affidamento sul danese.

E’ un periodo davvero complicato, inoltre, anche per Pierre Kalulu. Il francese era tornato a disposizione dopo un lungo stop, ma ieri si è fermato nuovamente. Nelle prossime ore sapremo cosa ha portato l’ex Lione ad interrompere il suo match, ma Pioli aveva fatto capire che le condizioni del giocatore non fossero ottimali già prima di iniziare. E’ chiaro che la situazione non è delle migliori e a gennaio si dovrebbe tornare sul mercato per provare a mettere le mani su un centrale che dia garanzie immediate.